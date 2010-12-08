قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی پیشنمازی شامگاه سه شنبه در همایش یکروزه قاچاق دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، مکمل های غذایی و ر‍ژیمی در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود:‌ آسیب های فراوانی در حوزه قاچاق در مرزهای کشور مطرح است.

وی اظهار داشت: ‌با توجه به سطح آسیب ها باید برنامه ریزی جدی در این زمینه صورت گیرد.

پیشنمازی با بیان اینکه مرزها، مهم ترین مشکل در بحث پدیده قاچاق هستند تصریح کرد: شرایط جغرافیایی کشور مسائل زیادی وجود دارد که ‌به لحاظ امنیتی قابل پردازش است.

پیشنمازی خاطرنشان کرد: پیچیدگی دانه درشت های قاچاق و عملکردشان به گونه ای است که دستگاه قضا را دچار مشکل می کند.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مازندران اظهار داشت: ‌به رغم تلاش ها در جلوگیری از قاچاق در سطوح مختلف، استفاده از ظرفیت های اجتماعی و خلاهای موجود در قوانین برای قاچاقچیان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر شاهد تلاش و پویایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح کشور هستیم افزود: ‌امروز شاهد تحرک بیش از پیش در مبارزه با قاچاق هستیم.

پیشنمازی با بیان اینکه مازندران به لحاظ نداشتن بارانداز و مرزهای خارجی، قاچاق مستقیم ندارد گفت:‌ اولویت ستاد مبارزه با قاچاق در مرکز، ساماندهی و کنترل مرزها است.

وی با اشاره به اینکه میزان گشت ها و وضعیت بازار تطابق ندارد اظهار داشت:‌ باید میزان تحرک گشت ها را اثریابی کنیم.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مازندران با اشاره به نداشتن قانون جامع مبارزه با قاچاق در کشور خاطرنشان کرد:‌ پیش نویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال تدوین است.

وی یادآور شد: ‌در حوزه قوانین مبارزه با قاچاق مشکل اساسی وجود دارد.

وی با بیان اینکه امروز شاهد وازدگی مبارزه قاچاق در برخی بخش ها هستیم گفت:‌ این مسئله یک امر جدی است و نباید موضوع قاچاق را جزیی ببینیم.

پیشنمازی با اشاره به 45 سیاست و راهکار ستاد مبارزه با قاچاق کشور افزود: ‌اگر اراده جدی به کار گیریم می توانیم در بسیاری از زمینه ها موفقیت بیشتری داشته باشیم.