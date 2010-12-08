5 دلیل توافق گروههای سیاسی/ آمریکا دولت عراق را ضعیف می خواهد

نشست بررسی "فرآیند تشکیل دولت عراق" با حضور شماری از کارشناسان داخلی و خارجی در خبرگزاری مهر برگزار شد. "ناظم دباغ" نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران، "حسین علایی"، "سیامک کاکایی" و آقای "نوریان" از جمله این کارشناسان بودند.

علل توافق احزاب برای تشکیل دولت

نوریان کارشناس مسائل عراق در ادامه بررسی ریشه ای توافق گروه های سیاسی عراق برای تشکیل دولت جدید 5 علت را در این رابطه برشمرد:

1- حل اختلافات درون شیعه: شیعه به اختلافات خود پایان داد و یک نفر را به عنوان نخست وزیری معرفی کرد.

2- تعمیق همکاری های کرد و شیعه: هیئت مذاکره کننده کردها به این نتیجه رسیدند که همکاری با شیعه را ادامه دهند و در توافقی که میان نوری المالکی و هیئت مذاکره کننده کردها به وجود آمد بر اجرای 19 خواسته کردها توافق شد و مالکی در این رابطه کتبا به کردها تضمین داد.

3- فشار شدید آمریکا و طرح عربستان که این طرح کمک خیلی خوبی کرد که عراقی ها به این نتیجه برسند باید به سرعت روند تشکیل دولت را طی کنند، آمریکا درباره پست های نخست وزیری و چشم پوشی کردها از ریاست جمهوری خیلی فشار آورد و همچنین فشار آورد که نوری المالکی و ایاد علاوی به هم پیوند زده بشوند.

وی افزود: طرح عربستان که مطرح شد عراقی ها به ویژه کرد و شیعه به این نتیجه رسیدند اگر سریعتر توافق نکنند موضوع عراق بین المللی و منطقه ای خواهد شد و عرب های اهل سنت که هم شیعه و هم کرد از آنها ناراضی هستند امور را در دست خواهند گرفت همچنین اقدامات تروریستی که پس از طرح عربستان صورت گرفت بیشتر گروه های سیاسی عراق را تحریک کرد.

4- اراده شیعه به این نتیجه رسید که اگر دولت توافقی نمی توان تشکیل داد دولت اکثریت تشکیل شود و اگر در مذاکرات اربیل اهل سنت نیز شرکت نمی کرد گروه های شیعه و کرد به توافق رسیده بودند که این موضوع را حل کنند.

5- انشقاق بین دولت های عربی: طرح عربستان به خوبی نشان داد اتحادی که بین کشورهای عربی در مورد حمایت از العراقیه وجود داشت با طرح عربستان سعودی دچار انشقاق شد و همه اعراب اهل سنت منطقه از طرح عربستان حمایت نکردند.

نوریان در ادامه گفت: این انشقاق بیرون به انشقاق داخل عربی انتقال پیدا کرد و بعضی می گویند انشقاق داخل عربی باعث انشقاق بیرونی شد یعنی بین منافع سوریه که در رایزنی های با ایران به این نتیجه رسیده بود باید العراقیه وارد قدرت شود و دیگر از مخالفت ها دست بردارد با جریان عربستان که فکر می کرد باید دوباره فشار بیاورد که العراقیه بر عراق حاکم باشد و بالاترین امتیازات را بگیرد انشقاق ایجاد شد.در درون العراقیه که قبلا انسجام داشتند و وقتی خواستند به قدرت برسند نیز دچار انشقاق شدند.



این کارشناس با بیان این مطلب افزود: اولین بار "اسامه النجیفی" و سپس "صالح المطلک" اعلام کردند که در دولت جدید شرکت خواهند کرد و ایاد علاوی و طیفش با "طارق الهاشمی" تنها ماندند و مجموع این عوامل باعث شد گروه های سیاسی عراقی در اربیل به توافقاتی دست پیدا کنند که منجر به حل بن بست 8 ماهه شود و موضوع نخست وزیری که اصل بن بست بود حل شود، ولی اختلافات گذشته و توافقاتی که دراربیل شد منجر به اختلافات و چالش های دولت مالکی می شود.



شورای سیاست های راهبردی چالش دولت آتی



ناظم دباغ نیز گفت: علیرغم اینکه گروه های عراقی درباره تشکیل دولت به توافق رسیده اند اما به نظر من مشکلات عراق حل نشده است فقط یک مشکل حل شده که نخست وزیر معرفی شده است بزرگ کردن مشکلات حالا بحث تعیین وزرا مطرح است که چند وزیر می خواهیم کدام وزارت را می خواهیم نخست وزیر کدام نامزد را تایید می کند چه کسی در شورای عالی سیاست های راهبردی شرکت می کند و این شورا چه قدرتی خواهد داشت اگر رئیس آن ایاد علاوی باشد درست است وی علیه یک جناح بعثی ها مبارزه کرده است، ولی علاوی امروز تمام تلاشش این است که وارث بعثی ها و تفکرات آنها باشد.



وی با بیان این مطلب افزود: بنابراین به نظر من شورای عالی سیاست های راهبردی عراق مشکلات بسیاری را برای دولت ایجاد خواهد کرد و من مطمئن نیستم وحدت شیعیان و هم پیمانی شیعه و کرد حفظ شود.



نماینده اقلیم کردستان عراق در تهران در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد:آمریکایی ها به دنبال این هستند در وهله اول اقلیت سنی در عراق حاکم باشد حفظ قدرتی که کاملا ارتباطاتش با آمریکا باشد همچنین آمریکا تلاش می کند که قدرت دولت آتی عراق اندک باشد تا بتواند منافع خود را در این کشور تامین کند.



آمریکا به دنبال دولتی ضعیف در عراق



حسین علایی نیز اظهار داشت: آمریکا موافق تشکیل دولتی قوی در عراق نیست چون تشکیل چنین دولتی به معنای تضعیف نفوذ آمریکا در عراق است و به همین دلیل هر چه که جریان تشکیل دولت طول بکشد به سود آمریکا است و هر چه که قدرت در عراق توزیع شود این هم به نفع آمریکا است چون امکان تصمیم گیری واحد در عراق در مورد آینده این کشور تا حدود زیادی از بین می رود.



وی افزود: بنابراین آمریکایی ها برای اینکه بتوانند در آینده در عراق باقی بمانند و از این کشور به عنوان پایگاهی برای حل مسائل خاورمیانه استفاده کنند نیاز به یک دولت ضعیف و غیر قابل تصمیم گیر در عراق دارند و چنین دولتی چه زمانی در عراق به وجود می آید وقتی که تعداد بازیگران صنه عراق گسترده و متنوع و غیرقابل تصمیم گیر باشند.



این کارشناس در ادامه گفت: بنابراین شکل گیری جریان العراقیه را نباید ساده تصور کرد و آن را ظهور خواسته ای از ملت یا احزاب سیاسی عراق دانست بلکه جریان برنامه ریزی شده ای است برای تضعیف دولت ها در آینده عراق چون شیعه و کرد اکثریت مطلق را در عراق تشکیل می دهند همیشه می توانستند با جریانات سنتی یک قدرت متمرکز به وجود بیاورند و این قدرت متمرکز می توانست در مورد مسائلی همچون خروج آمریکا از عراق، امنیت، دفاع و نفت عراق که مسائل اساسی در این کشور هستند مدعی شود.



علایی اظهار داشت: در شرایط کنونی آمریکا در بعضی حوزه ها تصمیم گیری هایی انجام داد و خارج از روند سیاسی عراق جلو می رود ما می بینیم آمریکا مثلا برای نفت عراق برنامه ریزی کرده است و این موضوع اصلا ربطی به دولت عراق ندارد آمریکایی ها برنامه ریزی کردند قدرت تولید نفت عراق را طی 7 تا 10 سال آتی به 10 تا 12 میلیون بشکه نفت در روز برسانند این یک مسئله بسیار مهمی است که به سرعت در عراق در حال انجام است و اختلافات سیاسی و جریان تشکیل دولت ربطی به این برنامه ندارد یا در موضوع دفاع، تشکیل ارتش و تعریف دفاع در عراق هیچ چیزی در اختیار دولت عراق نیست و آمریکایی ها تصمیم می گیرند ارتش عراق چه ساختاری و چه سلاح هایی داشته باشد و چه چیزهایی نداشته باشد.



ادامه دارد...