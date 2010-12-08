قوت و ضعف نمایشگاه کتاب گلستان/ استقبال کم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، 400 ناشر کشوری و استانی در 250 غرفه، جدیدترین انتشارات و محصولات را به معرض نمایش گذاشتند.

در سالهای قبل نمایشگاه کتاب گلستان در مصلای وحدت گرگان برپا می شد و این دوره به ابتکار مسئولان استان در فضای نمایشگاه بین المللی برگزار شد که از نظر امکانات و تجهیزات مطلوبتر است.

درعین حال برخی از شرکت کنندگان، دوری محل برپایی نمایشگاه از مرکز شهر را از جمله مسائلی عنوان می کنند که در استقبال مردم از این رویداد فرهنگی تاثیر گذاشته است.



مکان نمایشگاه دور است

محمدرضا احمدزاده از انتشارات گامی تا فرزانگان تهران در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، دوری نمایشگاه از شهر را از جمله مشکلات بیان کرد که موجب استقبال کم مردم شده است.

وی اظهار داشت: در عین حال، سالن برگزاری نمایشگاه خوب است و هماهنگیها و فضای نمایشگاه خوب و عالی است.

وی خاطرنشان کرد: استقبال مردم در مدت دو روز اول برگزاری نمایشگاه نسبت به دیگر نمایشگاههای که در دیگر نقاط کشور شرکت کرده ایم، خوب نبوده است.

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احمدزاده بیان کرد: اگر چنین فضایی در داخل شهر در نظر گرفته می شد، بهتر بود و در استقبال بیشتر مردم تاثیرگذار بوده است.



محمد احمدیان مسئول نشر عسری مرکز نشر آثار آیت الله جوادی آملی نیز گفت: پنجمین نمایشگاه کتاب استان برای اولین بار در محل دائمی نمایشگاه گرگان در حال برگزاری است و سال قبل در مصلی گرگان برگزار شد که در مرکز شهر قرار داشت و دسترسی مردم به آن بهتر بوده است.

وی اظهار داشت: شمار بازدیدکنندگان در سالجاری نسبت به سال قبل در مدت دو روز اول برپایی نمایشگاه ریزش داشته است.

احمدیان به تبلیغات نمایشگاه کتاب گلستان اشاره و اضافه کرد: در سالجاری تبلیغات وسیعی شده است و به رغم این تبلیغات، مکان نمایشگاه هنوز جا نیفتاده و مردم برای ایاب و ذهاب به نمایشگاه فوق العاده مشکل دارند.

وی خواهان افزایش تعداد سرویهای حمل و نقل و اتوبوس برای ایاب و ذهاب مردم به نمایشگاه شد و گفت: چند دستگاه اتوبوس برای این کار درنظر گرفته شد که باید افزایش یابد.

مسئول نشر عسری بیان داشت: افزایش تعداد غرفه ها و شمار ناشران شرکت کننده نسبت به سال قبل قابل توجه است و از مزیتهای این دوره از نمایشگاه است.

زمان نمایشگاه مناسب نیست

وی همزمانی برپایی نمایشگاه با ایام محرم را از دیگر مسائل بیان کرد و گفت: به دلیل مناسبتهای این ایام، بهتر بود، نمایشگاه در زمان دیگری برپا شود تا مردم بیشتری استقبال داشته باشند.



وحید جاسبی از انتشارات پیام محراب نیز به بعد مسافت مکان برگزاری نمایشگاه اشاره کرد و گفت: همه چیز نمایشگاه خوب و عالی است و باید برای ایاب و ذهاب مردم فکری اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: اطلاع رسانی، تبلیغات و ایاب و ذهاب از جمله مسائلی است که در این دوره نمایشگاه دغدغه شرکت کنندگان است.



تبلیغات مناسب نبود

مهدی احمدی از انتشارات انصار، علاوه بر دوری مکان نمایشگاه عنوان کرد: هماهنگی و تبلیغات این نمایشگاه چندان مناسب نبود و فقط تعدادی بنر در سطح شهر به چشم می خورد.

وی اظهار داشت: افزایش تعداد ناشران از نکات قوت نمایشگاه است و کتابها نیز جدید است و سبت به سال قبل بهتر است.

فریدون آذریون از انتشارات آذریون با اشاره به اینکه باید هدف برگزاری نمایشگاه روشن شود، اظهار داشت: اگر می خواهیم مردم استقبال کنند، باید در جایگاهی قرار گیرد که اکثریت مردم توان رسیدن به آن را داشته باشند.

وی افزود: انتقال نمایشگاه از مصلی به سمت جاده آق قلا موجب شد 70 تا 80 درصدمردم را از بازدید نمایشگاه محروم شوند و هدف اگر کتاب و کتابخوانی و رواج آن است باید جای خوبی داشته باشد.

وی اظهار داشت: دولت بابت این مسئله سوبسید می دهد و بن کتاب را هم با 20 درصد تخفیف در اختیار قرار داده است و برای اینکه کتاب بخوانیم، باید جایی باشد که همه اقشار بتوانند شرکت کنند.

وی با بیان اینکه فضای برگزاری و غرفه های از نظر امکانات عالی است، گفت: عالی بودن اینها جواب کتابخوانی را نمی دهد و نمایشگاه باید در جایی باشد که کسی که ماشین شخصی ندارد یا با اتوبوس نمی تواند، بیاید به نمایشگاه سرکی بکشد و با بنی که نمایشگاه در اختیارش قرار می دهد یک کتاب بخواند.

آذریون عنوان کرد: هدف ما این است که کتاب دست مردم بدهیم و دولت در پی این است که مردم از این نمایشگاهها دیدن کنند.

وی گفت: مکان نمایشگاه کتاب باید جایش از نمایشگاهی مانند نوروز و پوشاک و غذا جدا باشد، اکنون کتاب در سبد همه نیست، یعنی درآمد همه جوری نیست که بتوانند کتاب بخرند و باید شرایط طوی فراهم شود تا همه از آن استفاده کنند.

عکس تزئینی است

وی اظهار داشت: هر نمایشگاهی که در شهرهای دیگر می رویم، قبل از اینکه ما وارد نمایشگاه شویم، پشت در نمایشگاه آنقدر ایستاده اند که ما وحشت می کنیم ولی اینجا صبح و ظهر خود ما غرفه دارها هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان نیز گفت: در نمایشگاه سال قبل، انتقاداتی چون به سختی تهیه بن، ترافیک سنگین اطراف نمایشگاه، نبود جای پارک وجود داشت.

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در نمایشگاه سالجاری، بن ها تماما به صورت الکترونیکی است و اگر به پارکینگ سر بزنید، می بینید که جای پارک دیگر ندارند.

وی اظهار داشت: همچنین برای مردم از میدان وحدت 10 دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده که در ساعت منظم رفت و آمد می کنند.

منتظری در ادامه گفت: حدود 80 درصد مردم با وسیله شخصی خودشان می آیند و 20 درصد پیش بینی ما است که از وسیله عمومی استفاده می کنند که با همکاری شورای شهر و شهرداری 10 دستگاه ماشین پیش بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان بیان داشت: مشکلی که داریم، اینکه شهرداری می گوید بیشتر از این ماشین نداریم، محدودیتهایی هست ولی در حد مقدوراتمان سعی کردیم امکانات رفاهی در اختیار باشد.

وی به تبلیغات قبل از شروع نمایشگاه اشاره کرد و گفت: تبلیغات به شکل گسترده شکل گرفته، حداقل40 هزار تراکت به مساجد و مدارس فرستادیم، تیزر تلویزیونی پخش شد که سال قبل نداشتیم و رادیو هم تبلیغات منظم خود را دارد.

منتظری افزود: باید این واقعیت را قبول کنیم که نمایشگاه کمی از شهر فاصله دارد اما باید همه کمک کنیم که باز هم همان استقبال با شکوه را داشته باشیم.

این نمایشگاه تا 20 آذرماه دایر است.