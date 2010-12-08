به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاجی زاده دارنده مدال طلای رقابتهای جهانی سال 2002 میلادی تهران مدتهاست به دلایل مختلف از جمله آسیب دیدگی و دوری از آمادگی مطلوب با دنیای قهرمانی وداع کرده است.

این کشتی گیر آزادکار جویباری که دوره خود یکی از فنی ترین کشتی گیران جهان بود پس از کسب مدال طلای جهان چند بار تلاش کرد دوباره صاحب دوبنده تیم ملی شود و حتی از وزن74 کیلوگرم به 84 کیلوگرم هم رفت اما این امر میسر نشد.

حاجی زاده که با دوری ازدنیا کشتی در چند سال اخیر فقط در لیگ کشتی می گرفت امسال با توجه به حضور تیم شهرش شهدای جویبار در لیگ کشتی و با توجه به درخواست مسئولان سیاسی و ورزشی زادگاهش به همراه محمود اسماعیل پور ویکی دو مربی سازنده دیگر جویبار بر تمرینات این تیم که مدتی است با حضور کشتی گیران سرشناسی همچون رضا یزدانی و مسعود اسماعیل پور آغاز شده است، حضوردارد.

محمود اسماعیل پور مربی تیم شهدای جویبار با تایید این خبر گفت: حاجی زاده به عنوان مربی - سرپرست ما را در لیگ برتر کشتی که قرار است از 29 آذرماه آغاز شود، همراهی خواهد کرد.