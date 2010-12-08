دولت و مجلس در هدفمندی یارانه ها همسو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شهاب الدین صدر عصر سه شنبه در حاشیه سفر به گلستان افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید حداقل عوارض برای مردم داشته باشد.

وی تاکید کرد: اجرای این قانون باید کشور را از وضعیت بحرانی نجات دهد.

وی اظهار داشت: درحال حاضر شرایط برای اجرای این قانون مهیاست و یش بینی می شود به هیچ گروه و قشر فشار وارد نشود.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در دولتهای قبلی نیز مطرح بود، ولی به دلیل نبود برنامه اجرا نشد که دولت فعالی با جرات آن را اجرا کرد.

ترور دانشمندان مانع توسعه نمی شود

صدر به ترور دانشمند شهید شهریاری اشاره کرد و گفت: این ترورها نمی تواند ملت بزرگ ایران را از مسیر توسعه و پیشرفت باز دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآورشد: این گونه اعمال و توطئه ها، آخرین ترکش دشمنان است ولی نمی توانند جلوی عزت نظام اسلامی را بگیرند.

موضع ایران در اجلاس مقتدرانه بود

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به اجلاس اخیر گروه 1+ 5 اشاره و اضافه کرد: موضع ایران در این نشست هوشمندانه و مقتدارانه بوده است.

وی عنوان کرد: موضع ایران و سخنان جلیلی موجب انفعال دشمنان شده است.