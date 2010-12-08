به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی کشور از فردا پنج‌شنبه و با حضور نمایندگانی از استان‌های سراسر کشور در سالن شهید دستغیب شیراز برگزار می شود.

براین اساس رقابت‌های اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم روز پنج‌شنبه و مسابقات وزن‌های 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم روز جمعه برگزار خواهد شد.

رحیم علی‌آبادی، محمدبنا، ناصر نوربخش، رسول جزینی و مهدی نصیری اعضای کمیته فنی این رقابت‌ها هستند که عملکرد کشتی گیران را زیر نظر می گیرند.

تمامی کشتی گیران مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی به جز 11 کشتی گیر مدال‌آور رقابت‌های مهم سال جاری، باید برای کسب دوبنده تیم ملی در رقابتهای جام جهانی بلاروس و کسب سهمیه رقابت‌های بین المللی جام یادگار امام (ره) در این مسابقات شرکت کنند.