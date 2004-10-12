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۲۱ مهر ۱۳۸۳، ۲۱:۲۲

گزارشهاي اختصاصي خبرنگار اعزامي "مهر" به قطر : (26)

برنو متسو : دوست دارم در ايران مربيگري كنم

ايران از بازيكنان مستعد و بسيار خوبي برخوردار است و شخصا به فوتبال ايران علاقه زيادي دارم

برنو متسو سرمربي سابق تيم ملي سنگال در جام جهاني 2002 كه درحاشيه تمرين تيم ملي كشورمان با خبرنگاراعزامي"  مهر " به قطر گفتگو مي كرد،ضمن بيان اين مطلب افزود: از تكنيك بازيكنان ايراني لذت مي برم. شما بازيكنان خلاق و منحصر به فردي در اختيار داريد كه داشتن چنين بازيكني آرزوي هر مربي است.
متسو افزود: در بين كشورهاي آسيايي فوتبال ايران كاملا متمايز است و با توجه به شرايط متفاوتي كه فوتبال و بازيكنان شما از آن برخوردارند بسيارعلاقمندم روزي در ايران مربيگري كنم.
وي در مورد ديدارايران و قطر اظهار داشت: فوتبال بازي رياضيات نيست و همواره تيمهاي قويتر مقابل تيمهاي ضعيف پيروز نيستند ، من معتقدم ايران بازي سختي مقابل قطر پيش رو دارد و اين بازي قابل پيش بيني نيست.
برنو متسو در پايان گفت: ايران با بازيكناني كه دراختيار دارد شرايط مساعدي براي صعود به جام جهاني دارد به عنوان يك علاقمند به فوتبال ايران اميدوارم تيم شما را در جام جهاني ببينم.

 

کد مطلب 120638

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