برنو متسو : دوست دارم در ايران مربيگري كنم

برنو متسو سرمربي سابق تيم ملي سنگال در جام جهاني 2002 كه درحاشيه تمرين تيم ملي كشورمان با خبرنگاراعزامي" مهر " به قطر گفتگو مي كرد،ضمن بيان اين مطلب افزود: از تكنيك بازيكنان ايراني لذت مي برم. شما بازيكنان خلاق و منحصر به فردي در اختيار داريد كه داشتن چنين بازيكني آرزوي هر مربي است.
متسو افزود: در بين كشورهاي آسيايي فوتبال ايران كاملا متمايز است و با توجه به شرايط متفاوتي كه فوتبال و بازيكنان شما از آن برخوردارند بسيارعلاقمندم روزي در ايران مربيگري كنم.
وي در مورد ديدارايران و قطر اظهار داشت: فوتبال بازي رياضيات نيست و همواره تيمهاي قويتر مقابل تيمهاي ضعيف پيروز نيستند ، من معتقدم ايران بازي سختي مقابل قطر پيش رو دارد و اين بازي قابل پيش بيني نيست.
برنو متسو در پايان گفت: ايران با بازيكناني كه دراختيار دارد شرايط مساعدي براي صعود به جام جهاني دارد به عنوان يك علاقمند به فوتبال ايران اميدوارم تيم شما را در جام جهاني ببينم.
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