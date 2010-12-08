هوای خوزستان آلوده است/ صدای مسئولان درنمی آید!

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این روزها و به خصوص صبح زود، هوای اهواز را مه غلیظی می پوشاند که اغلب مردم این تصور را دارند که این مه صبحگاهی ناشی از روزهای زمستان است ولی با کمی کنجکاوی می توان به این حقیقیت پی برد که این مه ناشی از آلودگی هوا در اهواز است.

در حالی که در روزهای گذشته پایداری هوا تهران را احاطه کرده و باعث افزایش آلودگی هوا و شناور شدن آلاینده‌‌ها بر روی هوای تهران شده است این وضعیت در برخی دیگر از شهرهای نیز به گونه ای محسوس خود را نشان داده و در همین راستا شهرستان اصفهان نیز هفته قبل یک رو تعطیل شد.



با نگاهی به وضعیت آلاینده ها در شهرها به عنوان مرکز سومین قطب صنعتی کشور و فعالیت شرکت های بزرگ صنعتی نظیر شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تولید 83 درصد نفت ایران، شرکت فولاد خوزستان، شرکت فولاد اکسین، چندین شرکت لوله سازی، چندین نیروگاه تولید برق، یک شرکت تولید کربن و وجود تاسیسات بزرگ نفتی به همراه چاه های نفت فراوان در آن می توان به این نتیجه رسید که شهرستان اهواز همواره مستعد آلوده بودن بوده است.



با توجه به اینکه این روزها هم هوای اهواز به شدت آرام است می توان نسبت به بروز آلودگی در این شهر اطمینان حاصل کرد ضمن اینکه مشاهده مردمی بهترین قضاوت در خصوص میزان آلودگی هوای اهواز در چندین روز اخیر است چرا که این آلودگی به وضوح قابل رویت است.

البته شواهد عینی آلودگی هوا در اهواز جزو لاینفک زندگی مردم شده است چرا که شماری از مردم همواره ماسک دارند و گروهی نیز همواره تحت درمان هستند اما این روزها همین گروهها اظهار می کنند که آلودگی دو چندان شده است.



این در حالی است که محمود چفقانی مدیرگروه بهداشت محیط مرکز بهداشت خوزستان در خصوص این موضوع می گوید: میزان آلودگی هوا را نمی توان با چشم اندازه گیری کرد و بهترین راه تشخیص این پدیده، انتشار گزارش های سازمان های مسئول در این زمینه است.



وی افزود: سازمان محیط زیست استان خوزستان مسئول ارائه گزارش کارشناسی شده در خصوص میزان آلاینده های شهری در اهواز که این سازمان تاکنون مورد قابل ذکری در خصوص آلاینده های شهری ارائه نکرده است.



چفقانی تصریح کرد: از سازمان محیط زیست استان خوزستان درخواست کرده ایم در سریع ترین وقت ممکن نسبت به ارائه آخرین آنالیز هوای اهواز اقدام کند تا بتوانیم در این خصوص اطلاع رسانی دقیق و شفاف داشته باشیم.

آتش زدن مزارع نیشکر از دلایل آلودگی اهواز است



همچنین موضوعی که چندی قبل در شورای سلامت استان مطرح و باعث نگرانی فراوانی شد، آتش زدن مزارع نیشکر در جاده اهواز - آبادان است که به طرز خطرناکی باعث آلودگی هوای این دو شهر و همچنین شهرستان شادگان می شود و در این خصوص در این جلسه مطرح شد که علت آلودگی شهرستان اهواز شاید همین آتش سوزی ها باشد.



عجب تر اینکه این آتش سوزی ها که هر ساله در چنین ایامی اتفاق می افتد و هر ساله هم با واکنش مسئولین ارشد استان مواجه و تهدیداتی در خصوص جلوگیری از آن صورت می گیرد هر ساله تکرار شده و ظاهرا این کار قابل کنترل و متوقف شدن نیست.



برخی منابع آگاه هم اعلام کرده اند به رغم تذکرات شدید الحن استاندار در شورای سلامت استان که در هفته جاری برگزار شد، سوزاندان مزارع نیشکر در جاده اهواز - آبادان همچنان ادامه دارد و برای جلوگیری از بروز مشکل برای شهروندان لازم است هر چه سریع تر جلوی این کار گرفته شود.

سازمان متولی اعلام آلودگی هوا در اهواز بدون رئیس است!



در عین حال سازمان محیط زیست استان خوزستان که متولی اصلی اعلام آلودگی هوای شهرستان های اهواز است این روزها بدون رئیس روزگار می گذراند در حالی اکنون موضوعی پیش آمده که نیاز به دخالت قاطع و سریع آن برای جلوگیری از بروز خطراتی برای شهروندان پیدا شده است.



شهروندان خوزستان با وجود موضوع گرد و غبار خوزستان سال های اخیر و بی توجهی هایی که در خصوص خطرات آن از سوی مسئولین انجام می شد این انتظار را دارند که در صورت وجود آلودگی در هوای این روزهای هوا، مسئولین متولی امر حداقل نسبت به اطلاع رسانی در این خصوص اقدام کنند تا مردم برای جلوگیری از خطرات آن اقدام کنند.

