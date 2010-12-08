روشی جدید برای تخمین دبی چاه نفت ابداع شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این روش ارائه شده نمونه خارجی نداشته و روش مناسبی است که می توان در نمودار نگاری تولید از آن استفاده کرد.

مبتکر این روش گفت: امروزه به طور عمده برای تعیین سرعت سیال درون چاه از پروانه جریان سنج که جزیی از مجموعه ابزارهای نمودار گیری تولید است، استفاده شود و این در حالی است که با نمودار دما نیز می توان اندازه گیری جریان را با دقت بالا و صرف هزینه و زمان کمتر انجام داد.



محسن مستوفی نیا یکی از کاربردهای مهم نمودار دما را ، تعیین دبی جریان ورودی و سهم تولید هر لایه در چاه های نفت و گاز اعلام کرد و افزود: مدل شبیه سازاین روش بر روی چند چاه از جمله چاه شماره 336 میدان مارون و چاه شماره یک میدان منصوری آزمایش شده است که تشابه سرعت جریان به دست آمده با استفاده از این مدل با سرعت جریان به دست آمده از تفسیر داده های پ روانه جریان سنج، صحت عملکرد روش را در اندازه گیری دبی هر لایه تایید کرده است.



وی اضافه کرد: نکته قابل توجه حاصل از تفسیر مدل تخمین دما در مخزن، افزایش دمای فاز مایع موجود در محیط متخلخل هنگام حرکت به سمت دیواره ی چاه به دلیل اثر ژول- تامسون و اصطکاک است که مقایسه نتایج حاصل از این مدل با داده های بدست آمده از آزمایش اندازه گیری دمای چاه در حالت استاتیک و جریانی صحت مدل را تایید می کند.



مستوفی نیا اظهار داشت: در روش ارائه شده، مدل های شبیه ساز دما و فشار در مخزن و چاه با هم تلفیق و به صورت یک نرم افزار ارائه شده است. مدل تلفیقی در هر دو روش مستقیم و معکوس می تواند به کار رود.



وی با اشاره به مزیت های مدل ارائه شده نسبت به سایر روش های رایج گفت: علاوه بر اینکه ابزار دما به تنهایی می تواند برای اندازه گیری دبی هر لایه از مخزن استفاده گردد، در شرایط اضطراری مانند بروز نقص در پروانه جریان سنج و یا اندازه گیری های غیر قابل اطمینان آن به ویژه در چاه های انحرافی و افقی ، می توان به این روش استناد کرد.



مستوفی نیا همچنین صرفه جویی در زمان، هزینه و دقت بیشتر را از دیگر مزیت های روش ارایه شده عنوان کرد.



وی گفت: با نصب سامانه پایش دائمی دمای درون چاهی که تکنولوژی آن نیز به تازگی وارد کشور شده می توان تغییرات پروفایل دبی سیال را با زمان در هر نقطه از چاه به دست آورده و عملکرد چاه و مخزن را بصورت لحظه ای مشاهده کرد.