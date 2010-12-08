کشف سلاح غیرمجاز در ماهشهر 100 درصد افزایش یافت

رضا ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: با اقدامات و تلاشهای همه جانبه دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی ماهشهر، آمار کشفیات سلاح غیرمجاز در سطح این شهرستان، بیش از دو برابر رشد نشان می دهد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا آخر آبان ماه سال جاری، 103 قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری کشف شد در حالی که این میزان در مدت مشابه سال قبل، 48 قبضه بود.



ابوالحسنی گفت: موقعیت خاص جغرافیایی ماهشهر و هم مرز بودن استان با کشورهای همسایه به ویژه عراق، یکی از مشکلات شهرستان است.



وی تاکید کرد: دستگاه قضایی ماهشهر قاطعانه با این جرایم، مقابله و با تمام کسانی که مخل نظم و امنیت جامعه هستند، برخورد می کند.



یکی از مواردی که باعث بالا رفتن جرم و جنایت در شهرهای استان خوزستان شده ورود قاچاق سلاح به این استان است که در سال های اخیر به عنوان یکی از مشکلات جدی در بخش امنیت خوزستان مورد توجه مسئولات انتظامی و قضایی خوزستان قرار گرفته است.



با وجود تمام تلاش های صورت گرفته در این خصوص، سلاح نزد مردم همچنان فراوان و جرایم ناشی از آن در شهرهای مختلف استان خوزستان بالا است.



شهرستان ماهشهر، با حدود هفت هزار و 304 کیلومتر مربع مساحت، در جنوب شرقی استان خوزستان ، در کنار خور موسی قرار دارد و از طرف شمال به اهواز و رامهرمز، از شرق به بهبهان ، از غرب به خرمشهر و از جنوب به خلیج فارس محدود است.