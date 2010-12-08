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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۲

برای نصب در دانشگاه چمران؛

سازه پیکره قلب و عروق انسان در اهواز ساخته شد

سازه پیکره قلب و عروق انسان در اهواز ساخته شد

اهواز - خبرگزاری مهر: پروژه پزشکی ساخت پیکره قلب و عروق اصلی انسان پس از 34 ماه کار تحقیقاتی و عملیاتی در موزه علم و طبیعت دانشگاه شهید چمران اهواز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، رئیس موزه علم و طبیعت در این باره گفت: این سازه با ابعاد یک هزار و 462 برابر اندازه واقعی قلب، قابلیت باز و بسته شدن تمام اجزا، دیدن درون و ریزترین جزئیات بافت قلب، پخش الکترونیکی ضربان‌ها و نحوه کارکرد قلب در بیماری های حاد و بسیار مهم، اثر بیماری ها در ضربان قلب، تفاوت ضربان‌ها در بیماری‌های مختلف و ... را دارد.

بیژن برازنده مصالح به کار رفته در این سازه را شامل انواع تیرآهن، نبشی، قوطی، تسمه، ورق فولادی، میل‌گرد، انواع سیم های مفتولی، انواع لولا، لوله های تاشو، انواع لوله‌ ای پولیکا و هواکش، چرخ گاری، سیمان و بتن فشرده، گچ، مل، بتونه، انواع رزین، کبالت، اسید، پراکسید، فایبرگلاس، پلی استر، انواع فوم و پلی فوم، انواع ابر معمولی و فشرده، انواع عایق، کائوچوی فشرده، کنف، پنبه، نخ کفاشی، یونولیت صاف و زبر، انواع مختلف چسب عنوان کرد.

وی افزود: در ماکت پیکره قلب و عروق 500 قطعه الکترونیکی، هشت بلندگوی استریوفونیک همزمان با شارپنس بالا و فوق حساس به ریموت نیز کارگذاشته شده است.

سازنده این ماکت پزشکی خاطرنشان کرد: این سازه در درک بصری و تفهیم و تعمیق آموخته های نظری و همچنین به یادسپاری جزئیات مورد نظر به مدت طولانی برای دانشجویان درگیر با موضوع آناتومی بدن شامل گروه‌های زیست شناسی، میکروب‌شناسی، ژنتیک، فیزیولوژی، تربیت بدنی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کد مطلب 1206387

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