سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: طرحهای زودبازده بخش کشاروزی در استان خوستان بلاتکلیف هستند که باید برای این کار اقدامات اساسی اندیشیده شود.

موسوی با اشاره به اینکه این طرح ها در زمینه باغبانی، دام و طیور، دامپزشکی، آب و خاک، آبخیزداری، امور عشایر، شیلات، صنایع تبدیلی و مکانیزاسیون است، اظهار داشت: تعداد قابل توجهی از طرحهای کشاورزی در خوزستان بلاتکلیف مانده اند و برای اجرا نیاز به تسهیلات بانکی دارند.



وی افزود: هم اکنون بیش از 33 هزار طرح کشاورزی در استان وجود دارد که برای اجرا نیازمند 715 میلیارد تومان تسهیلات بانکی اند.



موسوی ادامه داد: سازمان جهادکشاورزی این آمادگی را دارد که صاحبان طرح های بنگاه های زودبازده را به بانک معرفی کند.



رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون 455 میلیون دلار محصولات کشاورزی از خوزستان صادر شد ه است، وزن محصولات صادر شده را 900 هزار تن اعلام کرد و گفت: این کالاها از نظر ارزش 21 درصد و از لحاظ وزنی 17 درصد به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می دهد.



موسوی محصولات صادر شده را سبزیجات، سیب درختی، هندوانه، خربزه، پیاز و خرما عنوان کرد و افزود: این محصولات از بنادر خرمشهر، آبادان، گمرک شلمچه و بندر امام به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق صادر شد.