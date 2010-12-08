189 مدرسه در استان زنجان به اینترانت ملی متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اسدالله قمری نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان ایجاد بستر امن به منظور دسترسی دانش آموزان و معلمان به منابع اطلاعاتی مفید در پایگاه های معتبر علمی و آموزشی داخل کشور را از اهداف مهم طرح اتصال به اینترانت ملی دانست، افزود: از آنجایی که ارائه اینترنت ملی نیاز به ایجاد بستر سخت افزاری از طرف شرکت مخابرات استان دارد، در ابتدای اجرای طرح این امکان فقط در مرکز استان فراهم بود.

وی ادامه داد: اعتبار اولیه برای اجرای طرح، تخصیص یافته از طرف وزارت آموزش و پرورش در سال 87-88 بیش از 12 میلیارد ریال بود.

قمر نژاد با بیان اینکه شرکت طرف قرداد با مخابرات و آموزش پرورش در زمینه تجیز مدارس به اینترانت ملی فعال است از اتصال مدارس دو منطقه از مدارس مناطق 14 گانه این به اینترانت ملی خبر داد و افزود: سایر مناطق بستر لازم جهت اتصال مدارس به شبکه از طرف شرکت مخابرات استان در اختیار شرکت پیمانکار قرار نگرفت.

رئیس گروه فناوری سازمان آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه اعتبار تخصیص یافته برای اجرای فاز دوم از طرف وزارت متبوع در سال 88-87 در حدود 156 میلیارد ریال بود، افزود: برای سال جدید تحصیلی نیز اعتبار تخصیص یافته برای اجرای فاز دو از طرف وزارت متبوع در سال 89-88 بیش از 578 میلیارد و 580 میلیون ریال است.

قمری نژاد پیش بینی هزینه سالانه اتصال مدارس به اینترنت ملی و تجهیزات مورد نیاز را سه میلیارد و 180 میلیون و 490 هزار ریال عنوان کرد و گفت: عدم تخصیص برق و فضا در مراکز مخابراتی و عدم همکاری شرکت مخابرات با شرکتهای PAP ، عدم وجود بستر انتقال دیتای مناسب در اکثر نقاط استان به غیر از مراکز شهرستان (مراکز روستایی و مراکز کم ظرفیت مخابراتی)، عدم ارائه سرویس اینترانت در یک سال اخیر (به دلیل مقرون به صرفه نبودن ارائه این سرویس برای شرکت مخابرات استان زنجان) و تعداد کم مدارس تحت پوشش در برخی از مراکز شهرستانها و هزینه تمام شده بالا به ازای هر مدرسه از مهمترین مشکلات توسعه اینترانت ملی در ملی در سطح مدارس استان زنجان است.