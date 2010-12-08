تفکر دینی باید بر مبنای علم شکل گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد رضا سوقندی شب سه شنبه در همایش فرهنگی ویژه گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان اظهار داشت: دانشجویان به عنوان پاسداران حریم دین وعلم در جامعه اسلامی هستند و 16آذر روز بزرگی در تاریخ ایران اسلامی به شمار می رود، روزی که ثابت کرد دانشجو وجدان بیدار جامعه است.

وی تصریح کرد: دانشجو نماد ضد استکبار، ضد سلطه جویی و حق طلبی و ظلم ستیزی است که قشر دانشجو به عنوان قشر آگاه، فهیم با بصیرت و پیشگام در خلاقیت و نو آوری یکی از اقشار فعال و تاثیر گذار جامعه است که اگر جایگاه خود را بشناسد می تواند منشا ابداعات و کارآفرینی جامعه باشد.



وی بیان کرد: ابزار دانشگاه علم وسیع، دانشجو استاد و کتاب است و تاکنون هیچ مکتب و آیین و دینی مثل اسلام شعارش مبتنی بر علم نبوده است و لذا دانشجویان پرچم اسلام را دنبال می کنند که در این راستا دانشجویان باید مصادیق امر به معروف و نهی از منکر باشند و به آن عارف شوند.



سوقندی با اشاره به اینکه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است یکی از ویژگیهای قیام عاشورا را مدیریت امام حسین(ع) ذکر کرد و اظهار داشت: قیام عاشورا برای بیرون راندن مردم از سوی جهل بسوی نورانیت علم بود که این برنامه ریزی از روی عشق و عقلانی پیروی می کرد چرا که فلسفه قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بود.



وی با اشاره به اینکه بزرگترین معروف ظلم ستیزی و بزرگترین منکر تسلط حاکمیت غیر الهی است خاطر نشان کرد: از قشر دانشجو به عنوان پاسداران حریم علم انتظار می رود اجازه ندهند مفاهیم و واژه های دینی دستخوش تحریفات قرار گیرد.



در این مراسم به تعدادی از دانشجویان ممتاز این دانشگاه لوح تقدیری اهدا شد.