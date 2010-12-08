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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

تفکر دینی باید بر مبنای علم شکل گیرد

تفکر دینی باید بر مبنای علم شکل گیرد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: آنچه که در فرهنگ دینی ما به آن اهمیت داده شده است تفکر دینی بر مبنای علم است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد رضا سوقندی شب سه شنبه در همایش فرهنگی ویژه گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان ممتاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان اظهار داشت: دانشجویان به عنوان  پاسداران حریم دین وعلم در جامعه اسلامی هستند و 16آذر روز بزرگی در تاریخ ایران اسلامی به شمار می رود، روزی که ثابت کرد دانشجو وجدان بیدار جامعه است.

وی تصریح کرد: دانشجو نماد ضد استکبار، ضد سلطه جویی و حق طلبی و ظلم ستیزی است که قشر دانشجو به عنوان قشر آگاه، فهیم با بصیرت و پیشگام در خلاقیت و نو آوری یکی از اقشار فعال و تاثیر گذار جامعه است که اگر جایگاه خود را بشناسد می تواند منشا ابداعات و کارآفرینی جامعه باشد.

وی بیان کرد: ابزار دانشگاه علم وسیع، دانشجو استاد و کتاب است و تاکنون هیچ مکتب و آیین و دینی مثل اسلام شعارش مبتنی بر علم نبوده است و لذا دانشجویان پرچم اسلام را دنبال می کنند که در این راستا دانشجویان باید مصادیق امر به معروف و نهی از منکر باشند و به آن عارف شوند.

سوقندی با اشاره به اینکه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است یکی از ویژگیهای قیام عاشورا را مدیریت امام حسین(ع) ذکر کرد و اظهار داشت: قیام عاشورا برای بیرون راندن مردم از سوی جهل بسوی نورانیت علم بود که این برنامه ریزی از روی عشق و عقلانی پیروی می کرد چرا که فلسفه قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بود.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین معروف ظلم ستیزی و بزرگترین منکر تسلط حاکمیت غیر الهی است خاطر نشان کرد: از قشر دانشجو به عنوان پاسداران حریم علم انتظار می رود اجازه ندهند مفاهیم و واژه های دینی دستخوش تحریفات قرار گیرد.

در این مراسم به تعدادی از دانشجویان ممتاز این دانشگاه لوح تقدیری اهدا شد.
کد مطلب 1206391

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