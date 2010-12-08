به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی جوانان با هدف تشکیل اردوی این تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اقدام به برگزاری اولین مرحله از رقابتهای انتخابی خواهد کرد. بر اساس سهیه بندی فدراسیون تهران 8 جودوکار، خراسان رضوی 6 جودوکار، لرستان 4 جودوکار، فارس سه جودوکار و سایر استان ها 2 جودوکار را برای شرکت در این مسابقات اعزام کند.

مجید زارعیان سرمربی تیم ملی جوانان در این خصوص گفت: نفرات اول و دوم این مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت می شوند تا با سایر ملی پوشان به تمرین بپردازند. وی افزود: بعد از گذشت مدتی از تمرینات تیم ملی مسابقات انتخابی درون اردویی را بین ملی پوشان حاضر برگزار می کنیم تا نفرات برتر برای کادرفنی مشخص شود.

وی هدف از مسابقات انتخابی را کشف استعدادهای پنهان استان های کشور عنوان کرد و افزود: هدف ما کشف استعدادها و به طبع آن حضور موفق در مسابقات آسیایی است که در نظر داریم با بهترین نفرات در این مسابقات حاضر شویم.