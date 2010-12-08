عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- اوضاع سیل زدگان پاکستانی همچنان وخیم است.

- سازمان عفو بین الملل سه شنبه شب با انتشار بیانیه ای فتوای مذهبی تعدادی از خاخام های ارشد رژیم صهیونیستی مبنی بر ممنوع بودن اجاره و فروش خانه به غیریهودیان را محکوم کرد.



- سازمان گزارشگران بدون مرز عصرسه شنبه در بیانیه ای؛ توقف حملات شبه نظامیان طالبان پاکستان علیه خبرنگاران این کشور را خواستار شد.



- حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه



- توقف فشار آمریکا به اسرائیل برای توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی



- 35 نفر در برخوردها در سومالی کشته شدند



- تاکید دوباره اردوغان بر رفع محاصره غزه از سوی رژیم اسرائیل



- نیجریه دیک چنی معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا را متهم به رشوه خواری کرد



- نمایشگاهی از سرامیک های سنتی ایران از سوی یک شهروند ایتالیایی در رم برگزار می شود



- حمایت اتحادیه اروپا از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی



- "جرج گالووی" نماینده سابق پارلمان انگلیس خواستار ارسال کمک از راه کریدور هوایی به نوار غزه شد



- یک گزارش نشان می دهد که میکروب وبا که تاکنون در هائیتی 2 هزار نفر را به کام مرگ فرستاده از یک کمپ نپالی متعلق به سازمان ملل متحد شیوع پیدا کرده است.