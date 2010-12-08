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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مهم جهان به شرح زیر است.

- اوضاع سیل زدگان پاکستانی همچنان وخیم است.

- سازمان عفو بین الملل سه شنبه شب با انتشار بیانیه ای فتوای مذهبی تعدادی از خاخام های ارشد رژیم صهیونیستی مبنی بر ممنوع بودن اجاره و فروش خانه به غیریهودیان را محکوم کرد.
 
- سازمان گزارشگران بدون مرز عصرسه شنبه در بیانیه ای؛ توقف حملات شبه نظامیان طالبان پاکستان علیه خبرنگاران این کشور را خواستار شد.

- حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه

- توقف فشار آمریکا به اسرائیل برای توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی
 
- 35 نفر در برخوردها در سومالی کشته شدند
 
- تاکید دوباره اردوغان بر رفع محاصره غزه از سوی رژیم اسرائیل
 
- نیجریه دیک چنی معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا را متهم به رشوه خواری کرد
 
- نمایشگاهی از سرامیک های سنتی ایران از سوی یک شهروند ایتالیایی در رم برگزار  می شود
 
- حمایت اتحادیه اروپا از عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی
 
- "جرج گالووی" نماینده سابق پارلمان انگلیس خواستار ارسال کمک از راه کریدور هوایی به نوار غزه شد
 
- یک گزارش نشان می دهد که میکروب وبا که تاکنون در هائیتی 2 هزار نفر را به کام مرگ فرستاده از یک کمپ نپالی متعلق به سازمان ملل متحد شیوع پیدا کرده است.
کد مطلب 1206394

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