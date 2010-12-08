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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۰

در شیروان/

هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد توانایی انجام طرحهای اشتغالزا را دارند

هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد توانایی انجام طرحهای اشتغالزا را دارند

بجنورد - خبر گزاری مهر: سرپرست کمیته امداد شیروان گفت: هزار خانوار مددجوی این نهاد در سطح شهرستان توانایی اجرای طرحهای اشتغالزا و خودکفایی را دارند.

محمد خوشقامت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهارداشت: بر اساس استعداد یابی صورت گرفته از شش هزار و 967 خانوار مددجوی شهرستان شیروان هزار و 45 خانوار توانایی اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی را دارند.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 225 طرح خودکفایی و اشتغال با هدف توانمندسازی خانواده های نیازمند در سطح شهرستان اجرا شده است تصریح کرد: اعتباری بالغ بر 16 میلیارد و 522 میلیون ریال از محل صندوق اشتغال امداد و بانکهای عامل تسهیلات بانکی به صورت قرض الحسنه برای مجریان این طرحها پرداخت شده است.
 
خوشقامت افزود: ازطرحهای اجرا شده 146 طرح مربوط به دامپروری، 59 طرح مشاغل خانگی و 20 طرح کشاورزی بوده است.
 
سرپرست کمیته امداد شهرستان شیروان با اشاره به اینکه با اجرا شدن تعداد طرحهای مذکور 225 نفر مشغول به کار شده اند بیان داشت: باتوجه به شرایط اقلیمی مناسب و موقعیت شهرستان شیروان طرحهای دامپروری، کشاورزی و مشاغل خانگی از جمله طرحهای موفق و مورد استقبال خانواده های مددجو است.
 
خوشقامت خاطرنشان کرد: در راستای موفقیت هر چه بیشتر مجریان در اجرای طرحها، از ابتدای سال تاکنون دو دوره آموزشی با حضور 36 مجری طرح اشتغال با اعتباری بالغ بر 36 میلیون ریال برگزار شده است.
کد مطلب 1206398

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