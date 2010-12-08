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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۳

مسجد تاریخی شنبدی بوشهر بازگشایی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در مراسم بازگشایی مسجد شنبدی بوشهر پس از مرمت بر اهمیت این مسجد در طول تاریخ به عنوان پایگاهی برای وحدت، یکپارچگی و تجمع افراد انقلابی و ولایتی بوشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه سه شنبه در مراسم بازگشایی مسجد شنبدی بوشهر پس از مرمت آن اظهار داشت: این مسجد با  سه قرن قدمت در طول تاریخ طولانی خود همواره منشاء خیرات و برکات فراوان برای مردم این دیار بشمار می رفته است.

وی به جایگاه والای مساجد در میان مسلمانان اشاره کرد و اظهار داشت: حفظ وحدت و همدلی و ارائه برنامه های مفید فرهنگی علمی و مذهبی برای نسل جوان از ویژگی های این مکان مقدس مذهبی است.

مسجد شنبدی بوشهر در بافت قدیم شهر بوشهر معروف به محله چهارمحل قرار دارد که به همت مردم، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و اوقاف و امور خیریه مرمت شده است.

این مسجد با سه قرن قدمت  از 430 متر مربع زیربنا و دارای حسینیه است.

کد مطلب 1206399

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