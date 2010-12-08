مسجد تاریخی شنبدی بوشهر بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه سه شنبه در مراسم بازگشایی مسجد شنبدی بوشهر پس از مرمت آن اظهار داشت: این مسجد با سه قرن قدمت در طول تاریخ طولانی خود همواره منشاء خیرات و برکات فراوان برای مردم این دیار بشمار می رفته است.

وی به جایگاه والای مساجد در میان مسلمانان اشاره کرد و اظهار داشت: حفظ وحدت و همدلی و ارائه برنامه های مفید فرهنگی علمی و مذهبی برای نسل جوان از ویژگی های این مکان مقدس مذهبی است .

مسجد شنبدی بوشهر در بافت قدیم شهر بوشهر معروف به محله چهارمحل قرار دارد که به همت مردم، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و اوقاف و امور خیریه مرمت شده است .

این مسجد با سه قرن قدمت از 430 متر مربع زیربنا و دارای حسینیه است.