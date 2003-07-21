اخباركوتاه اجتماعي

* روابط عمومي سازمان ايرانگردي و جهانگردي اعلام كرد : براساس توافق انجام شده در نشست رييس اين سازمان با وزير مشاور در امور بازرگاني و جهانگردي اسپانيا ، تبادل جهانگرد بين ايران و اسپانيا گسترش مي يابد .

* طي حكمي از سوي رييس سازمان ملي جوانان اسدالله اسدي گرمارودي به عنوان مشاور وي و رييس دبيرخانه شوراي عالي جوانان منصوب شد .

* نتيجه تحليل محتواي يك پژوهش نشان داد : نحوه انعكاس بيماري " سارس " در مطبوعات كشور حاكي از آن است كه 40 درصد از اخبار مندرج در مطبوعات مربوط به تكذيب شيوع اين بيماري بوده است .

*جمعيت هلال احمر مازندران اعلام كرد :وضعيت استقرار اكيپ هاي طرح امداد و نجات دريا واقع در شهرهاي رامسر ، تنكابن ، نوشهر ، چالوس ، جويبار ، بابلسر، فريدونكنار ، محمود آباد ، نور و نوشهر به علت همكاري نكردن شهرداري ها در خصوص اسكان ، نبود غذاي گرم براي عوامل امدادي ، نداشتن مكان مناسب پيش ساخته با توجه به شرايط جوي استان و به علت بارندگي شديد با مشكلات بسياري روبروست .

*روابط عمومي و بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران اعلام كرد : اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به منظور آشنايي بيشتر با مسائل شهروندان تهراني مناطق 5 و6و 12 روز چهارشنبه اين هفته ( اول مرداد ) از ساعت 9 الي 12 د رشهرداري مناطق با مردم ديدار مي كنند .

*امير رضا واعظي آشتياني،عضو شوراي شهر تهران ، امروز در ديدار با ساكنان شهرك نيايش واقع در منطقه 2 تهران گفت : 50 در صد از بودجه سال جاري شهرداري تهران از فروش تراكم بايد تهيه شود كه با تصميمات شوراي عالي شهر سازي ، احقاق اين حق هيچ وقت ميسر نمي شود. وي افزود : بودجه شهرداري در سال جاري 772 ميليارد تومان است .