2300 خانواده تحت پوشش نظام جامع آموزشی کمیته امداد قرار گرفتند

فرید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: با اجرای این طرح ضمن شناسایی آسیب های اجتماعی روانی و تربیتی در رفع مشکلات خانواده ها هم تلاش می شود.

وی اظهار داشت: محوریتهای این طرح شامل آموزش مسائل دینی، اعتقادی، اخلاقی، آموزش مهارت های زندگی، آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده و تقویت بصیرت دینی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر افزود: تشکیل کلاس ‌های آموزشی برای گروه ‌های مختلف خانواده یکی از راه ‌های کسب صلاحیت اجتماعی به منظور ایفای نقش موثر و مورد نیاز خانواده‌ هاست .

محبی هدف از اجرای این طرح را صیانت از تحکیم نهاد خانواده و ارتقا تقویت باورهای دینی عنوان کرد و اظهار داشت: احیای عزت و کرامت فردی و خانوادگی، توانمندسازی خانواده ‌ها و جوانان جهت همگرایی آنها با اسلام و نظام اسلامی در سطح شعبه های کمیته امداد امام خمینی(ره) از دیگر اهداف این طرح بشمار می رود.