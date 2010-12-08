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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۱۹

در بوشهر؛

2300 خانواده تحت پوشش نظام جامع آموزشی کمیته امداد قرار گرفتند

2300 خانواده تحت پوشش نظام جامع آموزشی کمیته امداد قرار گرفتند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: دو هزار و 300 خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این استان تحت پوشش نظام جامع آموزشی و تربیتی این نهاد قرار گرفتند.

فرید محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: با اجرای این طرح ضمن شناسایی آسیب های اجتماعی روانی و تربیتی در رفع مشکلات خانواده ها هم تلاش می شود.

وی اظهار داشت: محوریتهای این طرح شامل آموزش مسائل دینی، اعتقادی، اخلاقی، آموزش مهارت های زندگی، آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی خانواده و تقویت بصیرت دینی است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر افزود: تشکیل کلاس ‌های آموزشی برای گروه ‌های مختلف خانواده یکی از راه ‌های کسب صلاحیت اجتماعی به منظور ایفای نقش موثر و مورد نیاز خانواده‌ هاست.

محبی هدف از اجرای این طرح را صیانت از تحکیم نهاد خانواده و ارتقا تقویت باورهای دینی عنوان کرد و اظهار داشت: احیای عزت و کرامت فردی و خانوادگی، توانمندسازی خانواده ‌ها و جوانان جهت همگرایی آنها با اسلام و نظام اسلامی در سطح شعبه های کمیته امداد امام خمینی(ره) از دیگر اهداف این طرح بشمار می رود.

کد مطلب 1206400

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