مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

ایران :
تفاهم در ژنو، مذاکره برای همکاری در استانبول
پرسپولیس در گروه مرگ
یک مقام تامین اجتماعی اعلام کرد؛ خرید خدمت سربازی بیمهشدگان به 500 هزار تومان
رئیس جمهور: غرب برای گفتگو با ایران قطعنامهها و تحریمها را لغو کند
جام جم :
بانکها برای پرداخت یارانهها آماده میشوند
آلودگی هوا تا جمعه کاهش می یابد
دادستان تهران: دادسرای فرهنگ و رسانه ماه آینده افتتاح میشود
بانکها برای پرداخت یارانهها آماده میشوند
آلودگی هوا تا جمعه کاهش می یابد
دادستان تهران: دادسرای فرهنگ و رسانه ماه آینده افتتاح میشود
جوان:
دستور آمادهباش بانکهای کشور صادر شد؛ 2 بخشنامه دولت برای آغاز هدفمندی یارانهها
شوخی محیط زیست با هوای آلوده تهران؛ هواپیماها باران باریدند اما به زمین نرسید
آذر عاشورایی دانشگاه برائت از فتنه و استکبار
حمایت:
رئیس جمهور: اصلاح ساختار بانکی و مالیاتی از سال آینده
بازداشت موسس ویکی لیکس
پایان مذاکرات ژنو 3، با واکنش جلیلی به بیانیه اشتون
جنگلهای مریوان در محاصره آتش
خراسان:
پس از پایان 2 روز مذاکره ایران و 1+5 در ژنو مشخص شد؛ توافق برای ادامه گفتگو در ترکیه؛ اختلاف نظر درباره موضوع مذاکره
آماده باش دولت به بانکها و دستگاههای اجرایی برای هدفمندی یارانهها
رئیس جمهور: دولت بیکاری را ظرف 2 سال ریشه کن خواهد کرد
دنیای اقتصاد:
معاون اول رئیس جمهور خطاب به همه ارگانهای دولتی صادر کرد؛ بخشنامه آماده باش یارانهای
رکورد جدید بازار جهانی طلا
چالش بر سر علت افزایش تورم
شرق:
مذاکرات ایران و گروه 1+5 در ژنو پایان یافت؛ وعده دیدار استانبول
پلیس لندن موسس ویکی لیکس را بازداشت کرد
معاونت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با شرق: افزایش قاچاق ارز به کشورهای حاشیه خلیج فارس
خط و نشان کفاشیان برای فوتبالیستهای دستگیر شده؛ مادامالعمر محروم میشوند
قدس:
گزارش قدس از بحران بیآبی؛ 600 دشت کشور در خشکسالی غرق میشود
در نامه بانک مرکزی اعلام شد؛ موعد اعلام برداشت یارانهها نزدیک است
دادستان تهران: تروریستها در یک کشور همسایه آموزش دیدهاند
فرهیختگان:
دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد؛ پلمب مرکز فارسی وان در تهران
اعتراض سعید جلیلی به بیانیه 1+5
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: هر توقفی فاصله ما را با قافله تکنولوژی چند برابر میکند
کیهان:
در پایان نشست ژنو 3؛ جلیلی: شرط ادامه مذاکرات توقف فشارهاست
مجلس مشخص کرد؛ نحوه استخدام در دستگاههای دولتی
رئیس جمهور در جمع مردم اراک: 20 درصد درآمد نفت صرف تولید و اشتغال میشود
گسترش صنعت:
احمدی نژاد در اراک: پرداخت یارانهها به مردم 2 برابر میشود
دفاع دادستان تهران از سانسور اظهارات اشتهاردی در دادگاه مطبوعات: دستور ما کاملاً قانونی بوده است
نظام بانکی در حالت آماده باش
همشهری:
بانک مرکزی و دولت اطلاعیه دادند؛ آماده باش بانکها و وزارتخانهها برای آزادسازی قیمتها
خشم رژیم صهیونیستی از به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین
آتش، دامن جنگل ابر را هم گرفت
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