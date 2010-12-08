مهمترین عناوین روزنامه های صبح چهارشنبه کشور

ایران :

تفاهم در ژنو، مذاکره برای همکاری در استانبول

پرسپولیس در گروه مرگ

یک مقام تامین اجتماعی اعلام کرد؛ خرید خدمت سربازی بیمه‌شدگان به 500 هزار تومان

رئیس جمهور: غرب برای گفتگو با ایران قطعنامه‌ها و تحریم‌ها را لغو کند

جام جم :

بانک‌ها برای پرداخت یارانه‌ها آماده می‌شوند

آلودگی هوا تا جمعه کاهش می یابد

دادستان تهران: دادسرای فرهنگ و رسانه ماه آینده افتتاح می‌شود



جوان:

دستور آماده‌باش بانک‌های کشور صادر شد؛ 2 بخشنامه دولت برای آغاز هدفمندی یارانه‌ها

شوخی محیط زیست با هوای آلوده تهران؛ هواپیماها باران باریدند اما به زمین نرسید

آذر عاشورایی دانشگاه برائت از فتنه و استکبار



حمایت:

رئیس جمهور: ‌اصلاح ساختار بانکی و مالیاتی از سال آینده

بازداشت موسس ویکی لیکس

پایان مذاکرات ژنو 3، با واکنش جلیلی به بیانیه اشتون

جنگل‌های مریوان در محاصره آتش



خراسان:

پس از پایان 2 روز مذاکره ایران و 1+5 در ژنو مشخص شد؛ توافق برای ادامه گفتگو در ترکیه؛ اختلاف نظر درباره موضوع مذاکره

آماده باش دولت به بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای هدفمندی یارانه‌ها

رئیس جمهور: دولت بیکاری را ظرف 2 سال ریشه کن خواهد کرد



دنیای اقتصاد:

معاون اول رئیس جمهور خطاب به همه ارگان‌های دولتی صادر کرد؛ بخشنامه آماده باش یارانه‌‌ای

رکورد جدید بازار جهانی طلا

چالش بر سر علت افزایش تورم



شرق:

مذاکرات ایران و گروه 1+5 در ژنو پایان یافت؛ وعده دیدار استانبول

پلیس لندن موسس ویکی لیکس را بازداشت کرد

معاونت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با شرق: افزایش قاچاق ارز به کشورهای حاشیه خلیج فارس

خط و نشان کفاشیان برای فوتبالیست‌های دستگیر شده؛ مادام‌العمر محروم می‌شوند



قدس:

گزارش قدس از بحران بی‌آبی؛ 600 دشت کشور در خشکسالی غرق می‌شود

در نامه بانک مرکزی اعلام شد؛ موعد اعلام برداشت یارانه‌ها نزدیک است

دادستان تهران: تروریست‌ها در یک کشور همسایه آموزش دیده‌اند



فرهیختگان:

دادستان عمومی و انقلاب تهران خبر داد؛ پلمب مرکز فارسی وان در تهران

اعتراض سعید جلیلی به بیانیه 1+5

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: هر توقفی فاصله ما را با قافله تکنولوژی چند برابر می‌کند



کیهان:

در پایان نشست ژنو 3؛ جلیلی: شرط ادامه مذاکرات توقف فشارهاست

مجلس مشخص کرد؛ نحوه استخدام در دستگاه‌های دولتی

رئیس جمهور در جمع مردم اراک: 20 درصد درآمد نفت صرف تولید و اشتغال می‌شود



گسترش صنعت:

احمدی نژاد در اراک: پرداخت یارانه‌ها به مردم 2 برابر می‌شود

دفاع دادستان تهران از سانسور اظهارات اشتهاردی در دادگاه مطبوعات: دستور ما کاملاً قانونی بوده است

نظام بانکی در حالت آماده باش



همشهری:

بانک مرکزی و دولت اطلاعیه دادند؛ آماده باش بانک‌ها و وزارتخانه‌ها برای آزادسازی قیمت‌ها

خشم رژیم صهیونیستی از به رسمیت شناخته شدن کشور مستقل فلسطین

آتش، دامن جنگل ابر را هم گرفت