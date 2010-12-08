بارسا و من یونایتد به عنوان صدرنشین صعود کردند/ شکست سنگین اینتر

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا و منچستریونایتد در ششمین و آخرین دیدار مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا موفق شدند به عنوان صدرنشین راهی دور بعدی رقابت ها شوند ضمن اینکه تیم های سوم گروه های چهارگانه جواز حضور در رقابت های لیگ اروپا را کسب کردند. من یونایتد با نتیجه یک بر یک در اولدترافورد مقابل والنسیا متوقف شد اما در صدر گروه باقی ماند. بارسا نیز با 2 گل تیم روبین کازان را شکست داد. تیم اینتر میلان، مدافع عنوان قهرمانی، در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر صفر در زمین وردربرمن تن به شکست داد.

نتایج و برنامه کامل رقابت های دیشب به شرح زیر است:

گروه A:

* توئنته هلند 3 - تاتنهام انگلستان 3

* وردربرمن آلمان 3 - اینتر ایتالیا صفر

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- تاتنهام 6 3 2 1 11 2- اینتر 6 3 1 2 10 3- توئنته 6 1 3 2 6 4- وردربرمن 6 1 2 3 5

گروه B:

* بنفیکای پرتغال یک - شالکه آلمان 2

* لیون فرانسه 2 - هاپوئل اسراییل 2

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- شالکه 6 4 1 1 13 2- لیون 6 3 1 2 10 3- بنفیکا 6 2 - 4 6 4- هاپوئل 6 1 2 3 5

گروه C:

* بورسا اسپور ترکیه یک - گلاسکو رنجرز اسکاتلند یک

* منچستریونایتد انگلستان یک - والنسیای اسپانیا یک

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- منچستریونایتد 6 4 2 - 14 2- والنسیا 6 3 2 1 11 3- گلاسکو رنجرز 6 1 3 2 6 4- بورسا اسپور 6 - 1 5 1

گروه D:

* بارسلونای اسپانیا 2 - روبین کازان روسیه صفر

* کپنهاگن دانمارک 3 - پاناتینایکوس یونان یک

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- بارسلونا 6 4 2 _ 14 2- کپنهاگن 6 3 1 2 10 3- روبین کازان 6 1 3 2 6 4- پاناتینایکوس 6 - 2 4 2

پرونده گروهی این رقابت ها امشب با برگزاری 8 دیدار دیگر بسته خواهد شد.

* تیم هایی که در جدول به رنگ قرمز نشان داده شده اند به مرحله حذفی لیگ قهرمانان صعود کرده اند و تیم های سبز جواز حضور در رقابت های لیگ روپا را به دست آورده اند.