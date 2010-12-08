حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام اتباع غیرایرانی مقیم ایرانی منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر مانند گذرنامه که دارای پروانه اقامت با حداقل 6 ماه اعتبار باشد، دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در سال 1389 صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، کارت آمایش مرحله ششم صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور است.

وی اظهار داشت: فقط اتباع غیرایرانی مقیم که از مدارس رسمی داخل کشور جمهوری اسلامی ایران فارغ التحصیل شده اند مجاز به شرکت در آزمون سراسری سال 1390 هستند.

معاون سازمان سنجش گفت: ثبت نام پذیرفته شدگان غیرایرانی و اجرای روند امور کنسولی آنان بر اساس مفاد شیوه نامه ثبت نام و پذیرش شدگان غیرایرانی که به تصویب کارگروه دانشجویان غیرایرانی رسیده است، انجام می شود.

وی اظهار داشت: داوطلبان غیرایرانی ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه های راهنمای آزمون بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه ها پذیرفته نیست.

توکلی افزود: تحصیل همزمان اتباع غیرایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی در واحدهای آموزشی دانشگاه های پیا منور، جامع علمی کاربردی و مرکز جامعه المصطفی(ص) العالمیه ممنوع است.

وی اظهار داشت: پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله تعهدات استخدامی) و رشته های خاص و حساس اکیداً ممنوع است.

توکلی افزود: اتباع غیرایرانی مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی نیستند.

وی گفت: داشتن حداقل معدل کتبی دیپلم سه ساله نظام جدید برای رشته های تحصیلی مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای دامپزشکی حداقل 14 و برای رشته های تحصیلی مقطع دکترای حرفه ای گروه آموزش پزشکی 16 و برای دوره های کاردانی و کارشناسی رشته های علوم پزشکی 15 برای داوطلبان نظام جدید الزامی است.

معاون سازمان سنجش گفت: در صورت مغایرت معدل اعلام شده به سازمان سنجش آموزش کشور، با معدل مندرج در اصل گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه پذیرفته شدگان مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.