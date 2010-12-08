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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۰۹

عفو بین الملل فتاوای خاخام های نژادپرست اسرائیلی را محکوم کرد

عفو بین الملل فتاوای خاخام های نژادپرست اسرائیلی را محکوم کرد

عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای فتوای مذهبی تعدادی از خاخام های ارشد یهودی مبنی بر ممنوعیت اجاره و فروش خانه به غیریهودیان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تعدادی از خاخام‌ های اسرائیل در شمال سرزمین های اشغالی 1948 فلسطین در اقدامی نژاد پرستانه و با صدور حکمی یهودیان و شهرک نشینان ساکن سرزمین‌های اشغال شده را از هرگونه فروش یا اجاره خانه و آپارتمان های خود به اعراب منع کرده‌اند.

پایگاه اطلاع رسانی القدس العربی در این زمینه گزارش داد که پنجاه نفر از خاخام های صهیونیست با امضای نامه ای ادعا کرده اند که اجاره دادن آپارتمان و فروش اماکن مسکونی به اعراب بر اساس تورات حرام است

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعلام کرد: این حکم به روشنی شهروندان فلسطینی را که 20 درصد جمعیت ساکن در اسرائیل را تشکیل می دهند هدف قرار داده و تبعیض های مستمری را که آنها (فلسطینی ها) در زمینه مسکن و سایر امور با آن مواجه هستند برجسته می کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : اسرائیل به عنوان یکی از اعضای معاهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر که تبعیض بر اساس پیشینه نژادی، قومی و مذهبی را ممنوع می کند باید این حکم خاخام های ارشد را رد کند و اقدامات تنبیهی را علیه خاخام "الیاهو" و دیگران که در استخدام مراکز دولتی هستند به عمل آورده و تلاش نماید دسترسی شهروندان فلسطینی را به مسکن و تحصیلات عالیه تسهیل کند. 
کد مطلب 1206412

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