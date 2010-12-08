13 میلیارد ریال در مصرف گاز طبیعی پالایش نفت بندرعباس صرفه جویی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علیرضا امین سه شنبه شب در نشست مطبوعاتی که در سالن کنفرانس پالایشگاه نفت بندرعباس برگزار شد، میزان صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی این پالایشگاه در سال گذشته و هشت ماهه نخست سال جاری را بر مبنای قیمت گاز طبیعی صنایع به ترتیب 12.6 میلیارد ریال و 697.5 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: از ابتدای سال 1388 تا کنون در مجموع قریب به 13.3 میلیارد ریال در مصرف گاز طبیعی این شرکت صرفه جویی شده است.

امین افزود: در سال 88 مصرف گاز طبیعی در پالایشگاه بندرعباس به ازاء هر بشکه نفت خام خوراک 6.19 متر مکعب نرمال بوده است که نسبت به سال 87 حدود 9.6 درصد کاهش یافته و صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی به میزان 76 میلیون متر مکعب نرمال را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: در هشت ماهه نخست سال جاری نیز مصرف گاز طبیعی به ازاء هر بشکه نفت خام خوراک 6.14 متر مکعب نرمال بوده که نسبت به سال 88 حدود 0.8 درصد کاهش نشان می دهد و این میزان معادل صرفه جویی 3.7 میلیون متر مکعب نرمال گاز طبیعی است.

امین علت این صرفه جویی را توجه ویژه به موضوع بهینه سازی مصرف گاز طبیعی به ازاء فرآورش هر بشکه نفت خام خوراک به عنوان یکی از پتانسیلهای اصلاح الگوی مصرف در پالایشگاه عنوان نمود و اظهار داشت: این امر با اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی در چند ساله اخیر در این شرکت محقق شده است.

به گفته وی، راه اندازی کمپرسور CO7002 واحد هیدروژن و تزریق گازهای مازاد به شبکه سوخت پالایشگاه، اصلاح سامانه موازی با برق شهر و استفاده بهینه از توربینهای گازی مولد برق و پایش مستمر کوره ها و بویلرها به منظور استفاده از حداکثر راندمان آنها از مهمترین این پروژه ها بشمار می روند.

مدیر عامل شرکت پالایش نفت بندرعباس تصریح کرد: گاز طبیعی یکی از اجزاء اصلی سوخت گاز مصرفی پالایشگاه بوده و بعنوان خوراک اصلی واحد هیدروژن سازی نیز مورد استفاده قرار می گیرد، به گونه ای که در حال حاضر 86.9 درصد حجمی گاز طبیعی ورودی به عنوان سوخت، 12.9 درصد حجمی به عنوان خوراک واحد هیدروژن سازی و 0.2 درصد حجمی نیز به عنوان گاز پوششی مخازن و ظروف فرآیندی مصرف می شود.

وی استفاده از سوختهای جایگزین مایع و کاهش میزان مصرف گاز طبیعی در راستای کمک به شبکه گاز طبیعی کشور در فصول سرد سال را از دیگر اقداماتی دانست که همگام با سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، در مواقع نیاز صورت پذیرفته است.