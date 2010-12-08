جدیدترین مصوبات شورای گسترش وزارت بهداشت/ اخطار به یک دانشگاه

دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشته های آموزش بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی همدان، بیولوژی تولید مثل در پژوهشکده رویان با همکاری یک دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران، انگل شناسی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ژنتیک پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) مجوز پذیرش دانشجو دریافت کردند.

وی اضافه کرد: همچنین رشته های خون شناسی برای مرکز آموزشی سازمان انتقال خون، سلامت و رفاه اجتماعی برای دانشگاه علوم بهزیستی و زیست فناوری پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دیگر رشته های این مقطع هستند که به تازگی راه اندازی شدند.

ضیایی با اشاره به ارائه مجوز برای 6 رشته در مقطع کارشناسی ارشد گفت: رشته های علوم تغذیه و آموزش پزشکی از راه دور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پرستاری سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گلستان، میکروب شناسی پزشکی و آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و فیزیولوژی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی می شوند.

وی همچنین از ارائه اخطار آموزشی به رشته باکتری پزشکی مقطع دکتری تخصصی خبر داد و گفت: این اخطار آموزشی به یک دانشگاه در خارج از تهران داده شده است.