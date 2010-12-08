4 انتصاب جدید در دانشگاه پیام نور/ انتصاب دبیر هیئت جذب هیئت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرستان مراکز نقده، ابهر و داراب طی احکامی جداگانه که از سوی حسن زیاری- رئیس دانشگاه پیام نور صادر و با امضاء سعید حسامی قائم مقام دانشگاه پیام نور ابلاغ شده است، منصوب شدند.

خلیل فائزی، علی اکبر بهاری فر و محمد محمودی طی احکامی از سوی رئیس دانشگاه پیام نور به ترتیب به عنوان سرپرست مراکز نقده، ابهر و داراب منصوب شدند.

انتصاب دبیر هیئت اجرایی جذب و توسعه اعضای هیئت علمی در دانشگاه پیام نور از دیگر انتصابهای جدید در دانشگاه پیام نور است.

بر این اساس حسن زیاری، فرید اجلالی را طی حکمی به عنوان دبیر هیئت اجرایی جذب و توسعه اعضای هیئت علمی در دانشگاه پیام نور منصوب کرده است.