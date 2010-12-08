هیچگونه افزایش قیمت ناشی از کاهش عرضه پیش نخواهد آمد

اسماعیل عامری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، از نبود مشکل در زمینه تامین کالاهای مورد نیاز مردم استان در هنگام اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ ها خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر تمام کالاها اساسی مردم به فراوانی در انبارها و سردخانه ‌های استان موجود است.

وی که از اعلام جزییات بیشتر در خصوص نحوه ذخیره کردن کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خود داری کرد، افزود: برای افزایش قیمت یک کالا حتما لازم است اتفاقی چون کاهش عرضه، افزایش تقاضا و یا احتکار پیش آید که در حال حاضر هیچکدام از این شرایط در خوزستان حاکم نیست.



معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان با تاکید بر اینکه نباید شرایطی فراهم شود که خریدار مجبور به پرداخت قیمت بالا شود، ادامه داد: بی توجهی نسبت به این مسئله و افزایش قیمت ‌های بی ‌دلیل، کار را در آینده با مشکل مواجه خواهد کرد.



عامری گلستان همچنین ادامه داد: به منظور کنترل قیمت ها همزمان با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها لازم است تا شهرداری ‌ها در جهت ایجاد شبکه ‌های توزیع میوه و تره‌ بار و تقویت بازارچه‌ ها اقدام کنند.



وی تاکید کرد: شهرداری ‌ها عضو اصلی کمسیون ‌های نظارت بر واحدهای صنفی هستند و در اجرای موفق طرح تعدیل و اصلاح قیمت‌ها نقش مهمی بر عهده دارند.



معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان اضافه کرد: از شهرداران انتظار است در زمینه ایجاد آرامش در بازار و فراهم کردن زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ‌ها اقدام کنند. طرح هدفمندی یارانه ‌ها قانون است و شهرداران باید برای اجرای موفق آن تلاش کنند.