34 روحانی مبلغ به نقاط مختلف استان سمنان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت الاسلام صفائی پور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: فلسفه قیام امام حسین (ع) و اهداف نهضت امام حسین استثنایی و ممتاز است.

وی افزود: مهمترین وظیفه ما در جمهوری اسلامی پاسداری از عاشوراست زیرا به فرموده معمار کبیر انقلاب "محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است".

صفائی پور ادامه داد: دشمن و عوامل فریب خورده دشمن با جنگ نرم به دنبال ضربه زدن به ولایت هستند که روحانیون باید با بالا بردن بصیرت و آگاهی مردم در شرایط خاص کنونی محور سخنرانی خود را بصیرت عاشورایی و ولایت قرار دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان تصریح کرد: بخش عظیمی از منابع معنوی و ظرفیتهای فرهنگی از جمله بقاع متبرکه، مساجد و موقوفات در اختیار سازمان اوقاف است و یکی از هدفهای سازمان از اعزام مبلغ در فعالیتهای مختلف علاوه بر ترویج فرهنگ اهل بیت، تبلیغ فرهنگ وقف است.

به گفته وی، روحانیون باید به سمت احیاء موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی جامعه اقدام کنند تا منافع آن به جامعه و اسلام برگردد.

صفایی پور خاطرنشان کرد: با سرمایه وقف می توان امر اهل بیت را احیا کنیم و از روحانیون خواست ضمن بیان احکام وقف برای مخاطبین آنها را با احکام شرعی وقفی آشنا نمایند.

وی یادآور شد: اعزام روحانی در محرم امسال نسبت به سال گذشته رشد 5 برابری نشان می دهد.