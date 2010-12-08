به گزارش خبرگزاری مهر، توماس اسکانلون شاگرد، همکار و دوست جان رالز بوده و در این نشست فلسفه سیاسی استاد و همکار خود را مورد بررسی قرار خواهد داد.

مدرسه لگزینگتون از این جهت برای این نشست انتخاب شده چون رالز بیش از چهل سال از عمر خود را در شهر لگزینگتون گذرانده است. رالز از سال 1960 تا آخر عمرش در سال 2002 مقیم و ساکن این شهر بوده است.

به گمان اسکانلون آثار و کارهای رالز از جمله نظریه عدالت و لیبرالیسم سیاسی درک ما از مفهوم عدالت را دچار تغییر کرد و به سوی تعریفی جدید از عدالت که رالز آنرا "عدالت به مثابه انصاف" می‌نامد کشاند.

این شاگرد رالز معتقد است که مفهوم عدالت به مثابه انصاف تأثیرات زیادی بر سیاست و ساختارهای قدرت معاصر به جای گذاشته است.

اسکانلون از توسعه دهندگان نظریه قراردادگرایی اخلاقی است. او بر اساس این نظریه سعی در یکپارچه کردن دیدگاههای مختلف نسبت به موضوع محوری اخلاق دارد. او این موضوع محوری را "آنچه که ما به یکدیگر مدیون هستیم" می‌نامد. تعیین حدود مرزهای هنجاری و تجویزی این "مدیون بودن به دیگران و رفتار مجاز" در این نظریه مورد توجه اسکانلون است.