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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

15 میلیارد ریال به طرح راههای کویری استان سمنان اختصاص یافت

15 میلیارد ریال به طرح راههای کویری استان سمنان اختصاص یافت

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان سمنان از اختصاص اعتبار 15 میلیارد ریالی به طرح راههای کویری استان سمنان خبر داد.

رجب قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت:‌ این اعتبار از طریق وزارت راه و ترابری و به صورت ملی در اختیار اداره کل راه و ترابری استان سمنان قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح تحت عنوان کمک به تامین اعتبار راه های کویری استان شامل طرود، بیارجمند، بردسکن در سفر اول هیئت  دولت به استان مصوب شده بود.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان ادامه داد: قطعه اول این پروژه به طول 33 کیلومتر از بیارجمند به طرود با پیشرفت 60 درصدی در دست اجرا است.

قربانپور خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن کامل این پروژه شاهد ارتباط شهرهای طرود و بیارجمند و روستاها و بخش های مربوطه به نحوی مناسب و ایمن خواهیم بود.

کد مطلب 1206425

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