بازدهی اقتصادی اراضی کوچک شالیزاری باید مقرون به صرفه شود

حسن اخگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سوء استفاده برخی مسئولان از خرد بودن شالیزارهای کشاورزان گیلانی به بهانه اینکه کوچکی زمین ها مانع توجیه اقتصادی است، افزود: یکی ازدلایل کوچک بودن زمین های کشاورزی انتقال و تقسیم زمین ها به وراث است.
وی عنوان کرد: واحدهای کوچک کشاورزی می توانند بازدهی خوبی داشته باشند همچنان که درگیلان پس از اصلاحات اراضی خرده مالکی حاکم بود و در دوره های مختلف، زراعت برنج درکشور مقرون به صرفه بوده است.
عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد رشت گفت: این محصول راهبردی درحال حاضر به دلیل واردات٬ رها شدن زمین های کشاورزی به دلیل عدم حمایت دولت از کشاورز٬ بالا بودن هزینه های کارگری و تولید ازمشکلات زیادی رنج می برد.
وی ادامه داد: متاسفانه شهروندان گیلانی که ذائقه مصرف برنج معطر بومی دارند، به دلیل اختلاف فاحش قیمت برنجهای وارداتی و داخلی٬ برنجهای وارداتی را خریداری کنند.
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