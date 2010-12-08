بازدهی اقتصادی اراضی کوچک شالیزاری باید مقرون به صرفه شود

حسن اخگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سو ء استفاده برخی مسئولان از خرد بودن شالیزارهای کشاورزان گیلانی به بهانه اینکه کوچکی زمین ها مانع توجیه اقتصادی است، افزود: یکی ازدلایل کوچک بودن زمین های کشاورزی انتقال و تقسیم زمین ها به وراث است.

وی عنوان کرد: واحدهای کوچک کشاورزی می توانند بازدهی خوبی داشته باشند همچنان که درگیلان پس از اصلاحات اراضی خرده مالکی حاکم بود و در دوره های مختلف، زراعت برنج درکشور مقرون به صرفه بوده است.

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد رشت گفت: این محصول راهبردی درحال حاضر به دلیل واردات٬ رها شدن زمین های کشاورزی به دلیل عدم حمایت دولت از کشاورز٬ بالا بودن هزینه های کارگری و تولید ازمشکلات زیادی رنج می برد.

وی ادامه داد: متاسفانه شهروندان گیلانی که ذائقه مصرف برنج معطر بومی دارند، به دلیل اختلاف فاحش قیمت برنجهای وارداتی و داخلی٬ برنجهای وارداتی را خریداری کنند.