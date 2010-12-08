جایگاه شیروان در مصوبات هیئت دولت در سفر استانی کم رنگ است

اسماعیل حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با ابراز نگرانی از اینکه در مصوبات دور سفر سوم هیئت دولت به خراسان شمالی جایگاه شیروان به عنوان دومین شهر از استان نادیده گرفته شده است اظهار داشت: در مصوبات دور دوم برای احداث پل شهید بهشتی این شهرستان یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است ولی متاسفانه تاکنون این میزان اعتبار تخصییص نیافته است و به نظر می رسد در این مصوبه یک نوع سردگمی شده است.

این مسئول تصریح کرد: رسالت اصلی اعضای شورا شهر به عنوان نمایندگان اعضای شهر عمده فعالیتها مربوط به فعالیتهای امور شهر وشهرداری است که تلاش عمده در سال آینده در امور زیبایی شهری، مبلما ن شهری و بهسازی فعالیتهای عمرانی در بخش شهر است که در این صورت به گونه ای کمتر مورد اعتراض مردم واقع شویم.



وی افزود: مهم ترین دغدغه و مسائل اعضای شورای شهر، وضعیت اداری و پرسنل شهرداری است که در این صورت باید در خصوص پرسنل تغییراتی ایجاد شود.



وی در خصوص موضوع دفع زباله ها که موجب معضلات فراوانی شده گفت: محلی که زباله ها تا چند وقت پیش در آن دفع می شد در گذشته و با توجه به شرایط آن مکان یابی شده بود و برای شرایط کنونی کاربرد نداشت زیرا با توجه به افزایش امکانات و استقبال گسترده مردم در شرایط کنونی از پارک شیرکوه دفع زباله های شهر در فاصله یک کیلومتری از مهمترین پارک شهر که نماد شیروان هم است مناسب نبود و به مکان دیگری منتقل یافت.



رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شهرستان شیروان در خصوص احداث پارک بانوان این شهرستان اظهار داشت: با توجه به اینکه قشر عظیم جامعه را زنان تشکیل می دهند و در این راستا بحث سلامت جسمانی بانوان مطرح است در انتهای پارک کوثر حدود دو هکتار زمین در نظر گرفته شده است که اگر مسئولان استانی موافقت کنند در بحث تجهیزات شهرداری اقدامات لازم را انجام خواهد داد.



حسین پور بیان کرد: اگر مسئولان در این زمینه همدل باشند مشکلی نخواهیم داشت و این کار همتی را می طلبد که امید می رود این کار هر چه سریعتر صورت گیرد.



وی در خصوص زیبا سازی مغازه های سطح شهر شیروان گفت: شهرداری قادر نخواهد بود تمام مغازه ها را باز سازی کند ولی قادر خواهیم بود از طرف مسکن و شهرسازی کمکی به آنان صورت گیرد تا به فضا سازی شهر هم کمک کند.



اسماعیل حسین پور در بحث آسفالت گفت: بحث آسفالت بصورت نسبی اجرایی شده است که بزر گترین معضل در این خصوص بحث قیر است چرا که کارخانه های توزیع کننده به موقع به تعهدات خود عمل نمی کنند و این در صورتی است که شهرداری خیلی زودتر از موعد مقرر هزینه قیر را پرداخت می کند.



عضو شورای اسلامی شهر شیروان با ابراز گلایه مندی از استاندار خراسان شمالی گفت: در طی چند ماه اخیر با رایزنی های صورت گرفته توسط اعضای شورای اسلامی این شهر برای دیدار با استاندار خراسان شمالی اقداماتی صورت گرفته است ولی متاسفانه تاکنون موفق به دیدار استاندار و گفتگو با وی نشده ایم.



وی تصریح کرد: زمانی استاندار به شهرستانی می رود باید تمام مسئولان و مدیران حضور داشته باشند و این دور از انتظار می رود که با رایزنی های صورت گرفته، اعضای شورای شهر شیروان تاکنون موفق به دیدار استاندار نشده اند.