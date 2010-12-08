آخرین بازماندگان "کیو" به مهمانی تورها رفتند!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دریاچه کیو خرم آباد یکی از منحصر به فردترین و زیباترین دریاچه های استان لرستان است که در شمال غربی شهرستان خرم آباد و در کنار پارک کیو قرار دارد.

"کیو"، در گویش لری مردمان خرم آباد به معنی کبود رنگ و آبی است و وجه تسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است که به رنگ آبی و نیلی دیده می شود.

این دریاچه با نمای دیدنی و زیبای خود به شهر خرم آباد جلوه خاصی داده و در کنار جاذبه های تاریخی فراوان در این شهر و چشمه های پر آب دره خرم آباد، این شهرستان را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است.

آب این دریاچه از چشمه ای که در زیر آن قرار دارد تامین می شود. مساحت دریاچه کیو هفت هکتار و عمق آن بین سه تا هفت متر است.

هجوم ماهیگیران به آخرین بازمانده های دریاچه کیو

این دریاچه از ارزشهای توریستی درون شهری برخوردار و دارای شهر بازی و امکانات تفریحی متنوعی است.این تالاب علاوه بر زیباییهای چشمگیر، زیستگاهی مناسب برای جانوران آبزی و پرندگان بومی و مهاجر نیز است.

خرم آباد، آثار تاریخی و طبیعی بسیاری را در دل خود جای داده است که در این بین دریاچه کیو پیوندی عمیق با زندگی مردم شهر داشته و خرم‌آباد را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است.خرم آباد دارای سراب های بسیار زیباییست که از میان این سراب ها، تنها کیو توانسته است کمی از فضای پر از ترافیک شهر خرم آباد بکاهد.

در ماههای اخیر با توجه به شدت گرفتن خشکسالیها در کشور و در لرستان این دریاچه زیبا، تقریبا به طور کامل خشک شده و دیگر زیباییهای آبی رنگش را از دست داده است.

آب دریاچه کیو از چشمه ای که در زیر دریاچه واقع شده سرچشمه می گیرد و در برخی از فصول سال نیز این چشمه خشک می شود.

در سال گذشته ‌پروژه زیر گذر میدان 22 بهمن شهر خرم آباد به شدت مورد اتهام مردم و رسانه ها قرار گرفت چرا که احداث این پروژه در فاصله 150 متری دریاچه کیو با خشک شدن کامل این دریاچه همزمان شد.

تورهای ماهیگیری مهمان تنها لکه آبی دریاچه کیو

در آن زمان مدیران شهری و استانی بر این اعتقاد بودند که پروژه مذکور ارتباطی با خشک شدن این دریاچه نداشته و خشکسالی عامل اصلی این رخداد تلخ است. سرانجام بعد از ماهها صبر و انتظار چشمه دریاچه دوباره جوشید و باعث خوشحالی مردم شهر شد ولی دیری نپایید که با گذشت کمتر هفت ماه از سالجاری این دریاچه دوباره خشک شد تا جاذبه روح بخش شهر خرم آباد بازهم به کویری خشک و بی آب تبدیل شود.

دریاچه کیو در سال های اخیر به دلیل بروز خشکسالی های پی در پی و کاهش نزولات جوی،‌ بارها تا مرز خشک شدن پیش رفته و در بسیاری از فصول سال نیز کاملا خشک شده است.

مطابق اظهار نظر معاون مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان لرستان دریاچه کیو یک دریاچه فصلی است که آب آن از یک چشمه فصلی تامین می شود و آب این دریاچه از ذوب برف و باران تامین می شود.

مظفر زیودار با اشاره به روند خشکسالی سالهای اخیر، ادامه داد: چشمه دریاچه فصلی کیو تنها در سالهای 72 و 73 به علت بارش برف فراوان اصلا خشک نشد و در تمام طول سال آب داشت.

مردمی که به تماشای ماهیگیران آمده اند

این در حالی است که شهر خرم آباد در سال جاری نسبت به سال گذشته مطابق آمار هواشناسی با کاهش 93 درصدی نزولات جوی مواجه و به دیگر سخن با خشکسالی شدید روبرو شده است.

این خشکسالی دامنگیر دریاچه کیو نیز شده است؛ به گونه ای که از اواخر تابستان این دریاچه ارزشمند رو به خاموشی نهاده و اندک آبی در بخش جنوبی این دریاچه باقی مانده است.

دریاچه کیو به دلیل داشتن محیطی مملو از غذاهای مختلف می تواند بعد از تالاب های پلدختر یکی از مهم ترین زیستگاه های پرندگان مهاجر در استان لرستان باشد. انتخاب این محل از سوی پرندگان مهاجری همچون اگرت از راسته لک لک سانان و ماهی خورک ابلق از راسته سبزقباسانان نشان دهنده توانایی های بسیار زیاد این مکان توریستی است.

در حال حاضر در همین آب اندک نیز هزاران ماهی ریز و درشت با تمامی سختی های موجود به حیات خود ادامه می دادند و امیدها را برای زنده شدن دوباره دریاچه باقی نگه داشته بودند که متاسفانه در روزهای اخیر برخی از افراد سودجو آخرین بازماندگان دریاچه کیو را به تاراج بردند.

در چند روز اخیر دریاچه کیو در میان دهها تور ماهی گیری محاصره شده بود و ماهی هایی که راه فراری نداشتند، ناگزیر به مهمانی تورها رفتند.

ماهی های صید شده از دریاچه خشک کیو!

این در حالی است که در روز اول این امر یکی از ماموران شهرداری خرم آباد با همکاری نیروی انتظامی که اقدام این افراد را غیر قانونی می دانستند، ‌اقدام به جمع آوری تورها و ماهی های گرفته شده این افراد کردند ولی به نظر این برخوردها هم راه به جایی نبرد تا آخرین بازماندگان دریاچه کیو نیز به قربانگاه بروند.

مطابق اظهار نظر یک کارشناس محیط زیست اقدام به ماهی گیری برخی از شهروندان خرم آبادی از چند بعد قابل بررسی است.

این کارشناس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط نامناسب دریاچه کیو، سرانجام ماهی های این دریاچه مرگ است، تصریح کرد: اما کسانی که این روزها با ساعت ها تلاش تورهای خود را برای شکار ماهی های بی دفاع کیو پهن کرده بودند، بی شک خیال فروش آنها را در بازار های شهر در سر دارند که فروش این ماهیها که از سلامتشان اطلاعی در دست نیست قابل تامل است.

وی یادآور شد: از سوی دیگر این درحالیست که پرندگان بسیاری در مسیر رودخانه خرم آباد و این دریاچه در حال زیستن هستند و این ماهی ها می توانند غذایی مناسب برایشان باشند.

این کارشناس محیط زیست خاطر نشان کرد: به احتمال بسیار زیاد ‌در روزهای آینده نیز برخی از افراد نا آگاه دوباره با تورهای خود به سراغ ماهی های باقی مانده دریاچه کیو خواهند آمد که به نظر می رسد شهرداری خرم آباد و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان بهتر است ضمن بررسی سلامت این ماهی ها مراقب ماهیگیران غیر مجاز شهر خرم آباد باشند.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با شهردار خرم آباد و همچنین معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بی نتیجه ماند که امید می رود انتشار این گزارش واکنش این مسئولان را در پی داشته باشد.