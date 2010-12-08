24 هزار واحد مسکن مهر استان زنجان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حافظ باباپور صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بحث مسکن مهر جز پروژه های اولویت دار دولت نهم و دهم بوده و در استان زنجان پروژه مسکن مهر جز پروژه های فعال و پیشرو در کشور محسوب می شود.

باباپور اظهار داشت: تولید مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر تا قبل دولت نهم، چهار هزار و 772 واحد که از سال 84 تا 88 به هزار و 872 واحد و از 88 تا به امروز به 16 هزار و 211 واحد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه تا به امروز 14 هزار و 278 پروانه ساخت برای شهرهای بلای 25 هزار نفر صادر شده است، گفت: برای 13 هزار و 517 واحد ساخت و ساز ، هشت هزار و 89 واحد اسکلت و سقف نما ، 6 هزار و 886 واحد سفید کاری و 4 هزار و 400 واحد نازک کاری بوده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی تاکید کرد: استان زنجان در عملکرد سفید کاری و نازک کاری با چهار هزار و 400 واحد رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.

باباپور تعداد متقاضیان زمین در مسکن مهر اراضی 99 ساله را 9 هزار و 41 نفر عنوان کرد و گفت: زمین وجود دارد و پروانه اخذ شده و برای هفت هزار و 800 واحد بهسازی شده و چهار هزار و 191 نفر اسکلت نما و سقف ، دو هزار و 135 واحد سفید کاری و هزار و 151 واحد نازک کاری را انجام داده اند .

وی تعداد متقاضیان استفاده از خود مالک زمین را پنج هزار و 866 نفر اعلام کرد و افزود: چهار هزار و 86 واحد بهسازی ، دو هزار و 773 واحد اسکلت و سقف ، دو هزار و 773 واحد سفید کاری و هزار و 507 واحد نازک کاری را انجام داده اند.

باباپور همچنین در ادامه عملکرد بهسازی در کشور را 108 درصد در استان را 130 درصد ، اسکلت و سقف را 53 درصد و استان را 63 درصد ،سفید کاری را 24 و 53 ، نازک کاری 13 به 38 بر شمرد و گفت : بیش از 5/2 برابر نازک کاری استان بیشتر از کشوری است

رئیس مسکن و شهرسازی عملکرد سازمان در جذب تسهیلات در استان را خوب یاد کرد و گفت: استان در تحقق برنامه 55 درصد رشد داشته است که در شهرهای بالای 25 هزار نفر 20 میلیارد و 300 میلیون تومان که بیش از 943 درصد جذب و در تسهیلات ابلاغی در شهرهای بالای 25 هزار نفر 14 میلیارد و 600 درصد و زیر 25 هزار نفر 188 درصد جذب تسهیلات را به خود اختصاص داده است .

باباپور همچنین یاد آور شد: استان زنجان اولین استانی بود که مسکن مهر را افتتاح کرد که سال گذشته سه هزار و 527 واحد به بهره برداری رسید و سه هزار و 500 واحد هم در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید که تا پایان سال 90 ، 9 هزار و 500 واحد مسکن مهر افتتاح خواهد شد .

باباپور همچنین از ثبت نام متقاضیان در مسکن مهر از 15 آذر تا 15 دی ماه در استان خبر داد و گفت : متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به پست مراجعه کنند لذا هزینه ثبت نام 10 هزار تومان خواهد بود و بعد دو میلیون تومان واریز و با توجه به شرایط تاهل ، زنان سرپرست خانوار ، معلوین در اولویت خواهند بود .

وی متقاضیان مسکن مهر از طریق فراخوان تا به امروز را چهار هزار و 328 نفر عنوان کرد که واجد شرایط می باشند .

باباپور واحدهای مشخص شده مسکن مهر را پونک ، مهر آرا ، یاد کرد و گفت: هشت هزار و 541 واجد شرایط در این واحد های است.

وی خاطرنشان کرد : پروژه ها 2 و 3 خوابه ، نصب آسانسور و سرامیک کردن کف پذیرایی شیوه نامه جدید است که متفاوت تر از پروژه های دیگر است.