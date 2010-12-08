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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۶

یک مقام آمریکایی:

مذاکره با ایران صریح و دشوار بود/ پاسخ تهران محکم بود

مذاکره با ایران صریح و دشوار بود/ پاسخ تهران محکم بود

یک مقام بلندپایه آمریکایی مذاکرات ایران و کشورهای 1+5 در ژنو که روز گذشته پایان یافت، مذاکراتی صریح و دشوار خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، این مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود با دشوار دانستن مذاکره با ایران تاکید کرد: تهران باید با اقداماتی عملی نگرانی جامعه بین المللی را از بین ببرد.

وی با اشاره به تلاش زیاد کشورهای 1+5 در زمینه وادار ساختن تهران به توقف غنی سازی اظهار داشت: این مسئله با پاسخ رد محکم از سوی "سعید جلیلی" رئیس گروه مذاکره کننده ایران مواجه شد.

این مقام آمریکایی در ادامه با دستاویز قرار دادن قطعنامه های شورای امنیت افزود: بر اساس این قطعنامه ها ایران باید غنی سازی را متوقف کند و این موضع کشورهای 1+5 هم هست.

ایران و کشورهای 1+5 روز گذشته پس از خاتمه مذاکرات ژنو درباره تداوم این مذاکرات با تاکید بر همکاری در ماه ژانویه 2011 در استانبول توافق کردند.

کد مطلب 1206431

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