نمایشگاه صنعت ساختمان در سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، این نمایشگاه شامگاه سه شنبه در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های سمنان گشایش یافت.
در این نمایشگاه که به مدت 4 روز برپاست، 50 شرکت تولید کننده مصالح ساختمانی از 10 استان کشور دستاوردهای خود در صنعت ساختمان را ارائه کرده اند.
انواع مصالح ساختمانی، کاشی، سرامیک، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، لوله و اتصالات، درب و پنجره، تزئینات داخلی و ... در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
شرکت های حوزه صنعت ساختمان از استانهای تهران، البرز، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مازندران، قزوین، فارس، یزد و سمنان در نمایشگاه سمنان حضور دارند.
نمایشگاه صنعت ساختمان سمنان تا نوزدهم آذرماه از ساعت 16 الی 21 برای بازدید علاقمندان در محل دائمی نمایشگاه های سمنان دایر است.
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