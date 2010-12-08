مصطفی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اعلام این خبر افزود: در فاصله نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ برتر که از 22 آبان تا 15آذر ادامه داشت 25 بازیکن جذب تیم های لیگ برترشدند و قرارداد آنها در سازمان لیگ ثبت شد، ضمن اینکه 7 باشگاه شامل؛ سایپا، پاس همدان، ذوب آهن، سپاهان، صنعت مس کرمان ، ملوان بندرانزلی و نفت آبادان درفصل نقل و انتقالات بازیکنی را جذب نکردند.

وی در خصوص بازیکنان جدید دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اظهار داشت: باشگاه پرسپولیس "سکوبرت" از تیم پلیمنت انگلیس را برای یک نیم فصل به خدمت گرفت و باشگاه استقلال نیز حوارملامحمد را برای نیم فصل و علی صباحی از بازیکنان امید این باشگاه را با قراردادی سه ساله به خدمت گرفت.

مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ تصریح کرد: البته باشگاه های لیگ برتر می توانند همچنان از سهمیه آزاد خود برای جذب بازیکنان جدید استفاده کنند.

شهبازی تاکید کرد: قرارداد بازیکنان در هیئت های سراسر کشور در پایان مهلت 72 ساعته برای ثبت نهایی باید در اختیار سازمان لیگ قرار بگیرد.