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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۵۳

نقل و انتقالات نیم فصل لیگ/

25 بازیکن به تیم‌های لیگ برتری پیوستند/ جذب سه بازیکن توسط سرخابی‌ها

25 بازیکن به تیم‌های لیگ برتری پیوستند/ جذب سه بازیکن توسط سرخابی‌ها

مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ برتر از جذب 25 بازیکن به باشگاه های لیگ برتر در نیم فصل مسابقات لیگ خبر داد.

مصطفی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اعلام این خبر افزود: در فاصله نقل و انتقالات نیم فصل مسابقات لیگ برتر که از 22 آبان تا 15آذر ادامه داشت 25 بازیکن جذب تیم های لیگ برترشدند و قرارداد آنها در سازمان لیگ ثبت شد، ضمن اینکه 7 باشگاه شامل؛ سایپا، پاس همدان، ذوب آهن، سپاهان، صنعت مس کرمان ، ملوان بندرانزلی و نفت آبادان درفصل نقل و انتقالات بازیکنی را جذب نکردند.

وی در خصوص بازیکنان جدید دو باشگاه پرسپولیس و استقلال اظهار داشت: باشگاه پرسپولیس "سکوبرت" از تیم پلیمنت انگلیس را برای یک نیم فصل به خدمت گرفت و باشگاه استقلال نیز حوارملامحمد را برای نیم فصل و علی صباحی از بازیکنان امید این باشگاه را با قراردادی سه ساله به خدمت گرفت.

مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ تصریح کرد: البته باشگاه های لیگ برتر می توانند همچنان از سهمیه آزاد خود برای جذب بازیکنان جدید استفاده کنند.

شهبازی تاکید کرد: قرارداد بازیکنان در هیئت های سراسر کشور در پایان مهلت 72 ساعته برای ثبت نهایی باید در اختیار سازمان لیگ قرار بگیرد.

کد مطلب 1206436

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