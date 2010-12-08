جزئیات نحوه تامین آب در شهر جدید پرند

سعید صابونی در گفتگو با مهر درباره تامین آب مصرفی در شهر جدید پرند گفت: پتانسیل چاه های آب منطقه احمد آباد مستوفی حدود 400 لیتر در ثانیه است در حالی که برای تامین و تخصیص آب در پرند نزدیک به 2 متر مکعب یا 2 هزار لیتر در ثانیه آب نیاز داریم.

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه این میزان 1600 لیتر در ثانیه کمتر از نیاز واقعی به آب است، تصریح کرد: در خصوص تامین لوله و مخازن اقدامات خوبی از سوی اداره آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران انجام شده که مطالعات 12 مخزن آب به حجم 140 هزار متر مکعب انجام شده است.

صابونی افزود: به تصفیه خانه فاز یک نزدیک به 10 هکتار زمین در سال 1386 دراختیار اداره آب و فاضلاب قرار گرفت و برای تصفیه خانه جدید فاز2 پرند هم 15 هزار هکتار زمین مصوب شده و زمین در اختیار اداره آب و فاضلاب جنوب غرب شهر تهران قرار گرفت تا تصفیه خانه را راه اندازی کند.

وی ادامه داد: ساخت فاز اول تصفیه خانه فاز دوم برای جمعیت 340 هزار نفری شهر جدید پرند تا فروردین 1390 تمام می شود.

مدیرعامل شهر جدید پرند با بیان اینکه مطالعات تصفیه خانه فاز یک نیز در حال انجام است، گفت: شبکه آب با 400 کیلومتر طول در داخل شهر جدید پرند نیاز است که 150 کیلومترآن تا بحال توسط شرکت عمران وزارت مسکن وشهرسازی انجام شده است.

صابونی تصریح کرد: مطالعات 250 کیلومتر نیز توسط اداره آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران انجام شده اما برای 250 کیلومتر شبکه فاضلاب شهر هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

وی مشکل اصلی را تامین و تخصیص آب و پتانسیل کم چاه آب منطقه دانست و افزود: وزیر نیرو در 21 روز از ماه رمضان قول همکاری برای تامین آب پرند داده بود اما هنوز در این زمینه اقدامی انجام نشده است.

مدیرعامل شهر جدید پرند زیر ساختهای شهری را از جاذبه های هرشهری معرفی کرد و گفت: با تامین آب و برق و گاز این شهر واحدهای آماده سریعتر افتتاح می شوند.