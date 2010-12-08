بخش خصوصی در حاشیه اقتصاد قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز علیشیری دیشب در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: هم اکنون اقتصاد ایران در دوران گذار به سر می برد و بخش خصوصی بهتر از دولت چنین فضایی را شناخته و درک کرده و در کنار اجرای قوانینی همچون هدفمند کردن یارانه ها، اصل 44 و قوانین بانکی تلاش دارد تا سهم بیشتری از اقتصاد کشور را به عهده گیرد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی افزود: این دوره گذار سه ویژگی مهم دارد که باید به طور همزمان مورد اجرا و تاکید قرار گیرد؛ به این معنی که بنا است جایگاه بازیگران عرصه اقتصاد کشور جابه جا شود و این به معنای یک رویداد بزرگ است.

وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: در این دوران گذار قرار است از اقتصاد دولت محور به اقتصاد خصوصی حرکت کنیم؛ لذا در این مسیر علاوه بر دولت، بازیگران جدید نیز باید برای تغییر فضا یاری رسان باشند، ضمن اینکه همراه با این دوره گذار گردش کارها نیز تعریف و برخی موارد مورد بازنگری قرار گیرد تا بازیگران بتوانند بازی خوبی را به نمایش گذارند.

علیشیری ادامه داد: بخش خصوصی به دلیل تب و تاب ناشی از تصدی گری بخش دولت نتوانسته به اندازه کافی رشد کند و امروز در حاشیه، تماشاگر عرصه های مختلف اقتصاد کشور است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در این شرایط همزمان با تغییر نقش بازیگران و اصلاح گردش کارها نقش بخشهای خصوصی به ویژه بخش خصوصی پیش رو با اهمیت تر است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ممکن است قوانین و بازیگران تغییر کنند اما در اقتصاد ناهنجارها تبدیل به یک ارزش و هنجار نشود. بنابراین به عنوان یک الگوی فرهنگی در مناسبات فردی باید راهی را دنبال کرد که به توفیق و ایجاد ارزش بینجامد.

به گفته وی، نقش آفرینی ایران در نظام بین المللی به خصوص در مباحث اقتصادی بدون داشتن اقتصادی قوی، مستحکم و انجام اصلاحات اقتصادی در داخل ممکن نیست که در این راستا، به نظر می رسد اجرای درست و صحیح اصل 44 و سیاستهای خصوصی سازی در کنار طرح تحول اقتصادی بتواند سطح اقتصادی کشور را ارتقا دهد.

علیشیری اظهار داشت: سیاستهایی که بخشهای دولتی باید برای نقش آفرینی در حوزه خارجی اقتصاد در پیش گیرند هنوز روشن نشده است، بنابراین باید در روابط اقتصاد خارجی نقشه راه روشنی ترسیم شود.

وی ادامه داد: سه فرصت در عرصه روابط خارجی وجود دارد که شامل حضور فعال بخش خصوصی ، ظرفیت سازمان سرمایه گذاری برای ایجاد فضاهای مناسب و تنوع موضوع اقتصادی در بخش خصوصی است.

رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی خاطر نشان کرد: در حال حاضر صندوق اوپک، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی می توانند بخشی از منابع مالی پروژه های ایران را تامین کنند و ایران نیز در این صندوقها صاحب کرسی است، این در حالی است که در حوزه بهره گیری از منابع مالی این سه مرکز مالی در حوزه خدمات فنی و مهندسی تاکنون موفق نبوده ایم.