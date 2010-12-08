جشنواره کارآفرینی و توسعه کسب و کار دانشگاه شریف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید دهبیدی پور با بیان اینکه این جشنواره به منظور توسعه کسب و کار دانش بنیان، ترغیب دانشجویان، پژوهشگران و فارغ التحصیلان دانشگاه به ایده پروری و برقراری ارتباط هدفمند میان "صاحبان طرحها و ایده های تجاری" با سرمایه گذاران و صنعتگران برگزار می شود، افزود: این جشنواره از یک سو عرصه ای برای ارایه دستاوردهای فنی، پژوهشی دانشجویان، دانش آموختگان و اساتید دانشگاه و از سوی دیگر فضایی برای طرح نیازمندی های صنعت است و در نهایت از رهگذر سرمایه گذاری صنعت در کسب و کارهای دانش بنیان، فرصتی را برای همکاری موثر و نظام مند صنعت و دانشگاه فراهم می آورد.‌

مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، ادامه داد: در این جشنواره یک گروه مشاور به عنوان هادیان طرح به گروههای برگزیده کمک می کنند پس از تکمیل طرح، کمیته داوران طرحهای کسب و کار را ارزیابی می کنند و در انتهای این مرحله 5 طرح کسب و کار برتر، انتخاب و معرفی می شوند.



دهبیدی پور در مورد ضوابط شرکت در جشنواره خاطر نشان کرد: علاقه مندان می توانند در قالب یک گروه کاری و یا به صورت انفرادی اقدام به شرکت در این جشنواره کنند. آخرین مهلت معرفی ایده و ارائه خلاصه مدیریتی تا 15 دی ماه است و ارزیابی اولیه طرح و انتخاب طرحهای برتر برای شرکت در مراحل نهایی تا 5 بهمن ماه خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه آخرین مهلت ارسال طرحهای کامل تا 31 فروردین ماه سال آینده است، یاداور شد: برترینهای این جشنواره در هفته اول خردادماه سال 1390 معرفی خواهند شد.