جامعه مهدوی نقطه نهایی حرکت باشد/ انتقاد از رواج الگوی غربی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان مرکزی، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه در دومین سفر استانی خود به استان مرکزی، در جلسه دیدار با مدیران این استان طی سخنانی خطاب به مدیران اظهار داشت: قدر فرصت خدمتگزاری را بدانید.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی یک پدیده اتفاقی در عالم نیست، گفت: یک کاروانی از ابتدا حرکت کرده است کاروان توحید بناست که به مقصدی متعالی برسد و جمهوری اسلامی بخشی از این کاروان است بلکه تجلی خود کاروان است.

رئیس جمهور افزود: همه انبیای الهی آرزو داشتند که چنین اتفاقی در دنیا بیفتد چرا که مقدمه و مژده یک اتفاق بزرگتر است و در متن یک اتفاق بزرگتر است.

وی خطاب به مدیران استان با بیان اینکه در مقطعی مدیر شدیم که جهان در آستانه تحول است و بناست که دوره سیاه تاریخی به پایان برسد و دوران درخشان انسانی آغاز شود، گفت: طاغوت های چند صد ساله هم اکنون در حال فرو ریختن و جوانه حکومت جهانی در حال شکوفا شدن است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه خیلی از افراد دردنیا آرزو دارند که در این جا زندگی کنند، گفت: البته نه اینکه ضعفی در جمهوری اسلامی وجود ندارد بلکه ضعف بسیار زیاد است اما مهم جهت گیری است و گرنه در همه جای دنیا ضعف وجود دارد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بهترین ملت ها هم در طول تاریخ و هم در عرض جغرافیایی ملت ایران هستند، ابراز امیدواری کرد که با برداشتن گام های بیشتر به قله های متعالی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه همه انسانها آرزو دارند که برای جامعه خود مفید وجاوید باشند، گفت: خدمتی بهتر از خدمتگزاری به مردم وجود ندارد و در حال حاضر همه شرایط فراهم شده تا شما مدیران استان بهترین خدمت را به مردمتان انجام دهید. به خدا هیچ عبادتی بالاتر از خدمتگزاری به مردم نیست.

احمدی نژاد با بیان اینکه معمولا مدیران به انجام کارهای کلان عادت می کنند که البته درست است و یک مدیر باید نگاهش ملی باشد و اما استانی و شهرستانی عمل کند، گفت: البته در کنار آن نباید از اوضاع و احوال مردم غافل شد و باید به کارهای جزئی تک تک مردم توجه شود.

وی با بیان اینکه برنامه هایی که ما تنظیم می کنیم همه جانبه نیست و اینکه بتوانیم عدالت را به طور کامل در جامعه اجرا کنیم ناتوانیم، گفت: به همان میزان که کارهای کلان اهمیت دارد رسیدگی به کارهای تک تک مردم مهم است.

رئیس قوه مجریه گفت: هنر ما این است که کار مردم را کار خود بدانیم. حقیقت هم همین است مردم مگر چه کسانی هستند.

احمدی نژاد خطاب به مدیران استان گفت: ما می گوییم خادم و نوکر مردم هستیم اما گفتن تا باور کردن نوکر مردم فاصله دارد. باید احساس کنیم که به مردم خدمت کنیم.وی افزود: هر چه احساس نوکری ما بالاتر باشد به همان میزان مدیرتر هستیم.

رئیس جمهور در ادامه درباره همبستگی سیستم اجرایی کشور گفت: اداره کشور یک امر واحد است و امری متکثر و متناقض نیست. هر چقدر درجه هماهنگی بالاتر باشد سرعت انجام کارها نیز بالاتر خواهد رفت.

احمدی نژاد پیشرفت را در مسیر منتهی به هدف معین دانست و افزود: حرکت اگر منتهی به هدف معین نباشد پیشرفت حاصل نمی شود و فقط حرکت است.

رئیس جمهور در ادامه با طرح این سئوال که نقطه نهایی حرکت ما کجاست، گفت: نقطه نهایی حرکت ما باید رسیدن به جامعه مهدوی باشد والا در بیراهه قرار داریم. با این نگاه نیازمند الگو و نظام برنامه ریزی هستیم و بر این اساس قرار شده الگوی اسلامی - ایرانی را طراحی کنیم.

وی تصریح کرد: الگوی اسلامی - ایرانی یعنی الگویی بر مبنای فرهنگ، آرمانها و اهداف خود که مبتنی بر توانمندی های خودمان است.

احمدی نژاد با تاکید براینکه ابتدایی ترین وساده ترین راه بهترین راه نیست، از رواج الگوی غربی درکشور انتقاد کرد و افزود: باید چشم خود را از غربی ها برداریم البته نمی گوییم که از پیشرفت های بشری استفاده نکنیم اما باید آن را در مدل خودمان بیاوریم.

رئیس جمهور در ادامه خطاب به استاندار و مدیران استان مرکزی گفت: کارهایتان را با سرعت ادامه دهید و سعی کنید فارغ از کارهای روزانه جلسه ای را با مدیران استان برگزار کنید تا به این وسیله بتوانید موانع بخش های مختلف از جمله بخش کشاورزی را با اتکا به توانمندی های بومی برطرف کنید.

وی اضافه کرد: استان شما با سابقه تاریخی و استعدادهای شگرف تاریخی که دارد در کشور بی نظیر است زیرا استانی نداریم که به اندازه شما شخصیت های برجسته در سطح بین المللی و اثرگذار به جامعه بشری تقدیم کرده باشد. از شما انتظار دارم که نمونه سازی کنید البته ابتدای این کار سخت است و ممکن است برخی ها حرف هایی بزنند اما مگر می خواهیم با حرف دیگران زندگی کنیم حرف بی ربط در دنیا زیاد است.

احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد که مدیران استان بتوانند با برگزاری جلساتی چندین کار نمونه و الگو برای سایر استانها ارائه دهند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ما در حال حاضر در ریلی حرکت می کنیم که احساس بی هویتی می کنیم و وقتی به ریل اصلی خود برگردیم احساس هویت و شادابی می کنیم.

وی درپایان خطاب به حضار گفت: شما در جایی منصوب هستید که صاحب دارد و صاحبش امام عصر (عج) است پس طوری کار کنید که وقتی امام آمد شما را یا در مقام خود ابقا کند و یا ارتقاء دهد.