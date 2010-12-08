اولیور کان به مانوئل نویر توصیه کرد به آرسنال یا منچستریونایتد بپیوندد

به گزارش خبرگزاری مهر، دروازه بان تیم فوتبال شالکه مورد توجه تیم های لیگ برتری آرسنال و منچستریونایتد واقع شده و اولیورکان به او توصیه کرده در صورتی که می خواهد در جمع بهترین های جهان قرار داشته باشد باید به یکی از این دو تیم بپیوندد.

کان در گفتگو با روزنامه آلمانی بیلد اظهار داشت: فکر می کنم او به یک دروازه بان جهانی تبدیل شود منوط به اینکه قدم بعدی را بردارد. مانوئل باید به باشگاه بزرگی بپیوندد. در این صورت قادر خواهد بود به طور مرتب در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بازی کند. شالکه به طور مرتب در رقابت های لیگ قهرمانان حضور ندارد.

موضوع پیوستن نویر به باشگاه های لیگ برتری در حالی مطرح می شود که بایرن مونیخ هم خواهان به خدمت گرفتن این دروازه بان 24 ساله است.