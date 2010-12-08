دوشغله ها؛ عامل افول ورزش آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حضور افراد دوشغله و بعضاً غیرمتخصص در هیئت های ورزشی آذربایجان شرقی باعث نگرانی دوستداران حوزه ورزش این استان شده است بطوری که این عده، یکی از مهم ترین عوامل رکود ورزش استان و قرار گرفتن در جایگاه بیست وهفتم کشور را همین موضوع قلمداد می کنند.

آنان با تاکید بر تصفیه بدنه ورزش استان از حضور تشریفاتی مسئولان، معتقدند که هم اکنون ریاست هیئت های ورزشی آذربایجان شرقی به پست هایی بی اثر، سفارشی و به نوعی کادو برای اهدا به مقامات صاحب نفوذ تبدیل شده است.

هیئت کاراته، بولینگ و بیلیارد، جودو، دوچرخه سواری، کوهنوردی، فوتبال، وزنه برداری، ورزش های همگانی، جانبازان و معلولان، تنیس، کشتی، دوومیدانی، ژیمناستیک، سه گانه، تکواندو، شنا، شطرنج، شمشیربازی، ووشو و هاکی آذربایجان شرقی از جمله هیئت های ورزشی این استان هستند که ریاست آنها هم اکنون بر عهده افرادی است که اغلب دارای مسئولیت سیاسی بوده و یا در دستگاه های اداری صاحب مسئولیت هستند.

توصیه بازرسی به تجدید نظر در انتخاب روسای هیئت های ورزشی

اکبرغفاری، رئیس منطقه پنج و مدیر کل بازرسی آذربایجان شرقی در واکنش به اظهاراتی که حضور دوشغله ها و مدیران دولتی در راس هئیت های ورزشی را غیرقانونی خوانده و نسبت به بی توجهی سازمان بازرسی به این بحث انتقاد می کنند، حضور افراد دوشغله در هیئت های ورزشی استان ها را فاقد منع قانونی دانست اما نسبت به تجدید نظر در انتخاب روسای هیئت های ورزشی که شاغلند، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در روزهای آغاز فعالیتش در سازمان بازرسی، دغدغه حضور افراد دو شغله در هیئت های ورزشی استان را داشته است، به خبرنگار مهر گفت: بر اساس پاسخ سازمان بازرسی کل کشور به استعلام اداره کل بازرسی آذربایجان شرقی، ریاست هیئت های ورزشی استان ها شغل محسوب نمی شود لذا تصدی ریاست یک هیئت ورزشی برای افرادی که شاغلند،‌ بلامانع است.

وی توضیح داد: قانون دو شغله ها فقط برای روسای فدراسیون ها لازم الاجراست و روسای هیئت های ورزشی در استان ها مشمول این قانون نمی شوند.

غفاری درعین حال، حضور افراد دوشغله در راس هیئت های ورزشی آذربایجان شرقی را جالب ندانست و گفت: با وجود اینکه انتخاب فرد دوشغله برای تصدی ریاست هیئت ورزشی منع قانونی ندارد اما اداره کل بازرسی آذربایجان شرقی مدتی پیش، در توصیه ای به اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی نسبت به تجدید نظر این اداره کل در مکانیسم انتخاب روسای هیئت های ورزشی تاکید کرد.

مدیرکل بازرسی آذربایجان شرقی اضافه کرد: درتوصیه های سه گانه به اداره کل تربیت بدنی اعلام شد که علاوه بر ضرورت روشن شدن تکلیف هیئت هایی که با سرپرستی اداره می شوند و نیز لزوم برگزاری انتخابات هئیت هایی که موعد قانونی انتخاباتشان سپری شده است، در فرایند انتخاب روسای هیئت های ورزشی تجدیدنظر شده و از بکارگیری افراد دوشغله در این مسئولیت پرهیز گردد.

دوشغله ها فرصتی برای رسیدگی به هیئت های خود ندارند

اگر بپذیریم که به لحاظ قانونی منعی برای تصدی گری مسئولان سیاسی در هیئت های ورزشی وجود ندارد اما به لحاظ اخلاقی، نداشتن فرصت زمانی برای رسیدگی به امور هیئت زیرمجموعه آن فرد چندان جالب نیست.

پرواضح است که رسیدگی به چند حوزه مسئولیتی در این عصر امکانپذیر نیست و کم گذاشتن برای هریک از مسئولیت ها نیز خیانتی اخلاقی محسوب می شود.

اغلب ورزشکارانی که هیئت های متبوع آنها با روسای سیاسی اداره می شوند ازغیرقابل دسترس بودن وکم پیدا بودن مسئولان خود در هیئت های یاد شده گلایه دارند.

به گفته این ورزشکاران، روسای هیئت های مورد بحث برای رسیدگی به امورات هیئت فردی را به عنوان جانشین یا دبیر مستقر کرده اند تا کارهای جاری را رتق و فتق کند اما هرگز دامنه اختیارات و مسئولیت این فرد در سطح مسئول هیئت نیست.

آغاز برخورد با روسای کم کار

در حالیکه برای انتخاب فرد دوشغله جهت تصدی ریاست یک هیئت ورزشی، منع قانونی وجود ندارد اما اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی نسبت به برخورد با روسای کم کار هیئت های ورزشی با محوریت هئیت هایی که افراد دو شغله در راس آن ها قرار گرفته اند، مصمم است.

سید محمدشروین اسبقیان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: رئیس یک هیئت ورزشی، صرفنظر از مسئولیتی که دارد باید در کسوت ریاست هیئت، با اداره کل تربیت بدنی ارتباط تنگاتنگی داشته باشد.

وی با انتقاد از روسای دوشغله ای که برای انجام امور هئیت ورزشی، فرصت لازم را اختصاص نمی دهند، ‌آن را نوعی ظلم به ورزش آذربایجان خواند و تاکید کرد: این اندیشه که روسای متنفذ، بخاطر مسئولیتشان در مسند ریاست هیئت ورزشی باقی خواهند ماند، اندیشه ای نادرست بوده و مدیریت تربیت بدنی آذربایجان شرقی به هیچ عنوان این افراد را تحمل نخواهد کرد.

اسبقیان، تغییر و تحول اخیر در راس هیئت پزشکی ورزشی آذربایجان شرقی را نمونه ای از برخوردهای قاطع تربیت بدنی با "روسای دوشغله کم کار" بیان کرد و با تاکید بر تداوم با قوت این رویه، ‌خاطر نشان ساخت: تربیت بدنی استان با برگزاری جلسات تخصصی ماهانه، عملکرد هیئت های ورزشی را با حضور روسای این هیئت ها رصد می کند.

وی افزود: برخی دربرابر برگزاری این جلسات تخصصی، مقاومت و یا از حضور در آنها سرباز می زنند که باید کنار گذاشته شوند.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در عین حال حضور مدیران دستگاه های اجرایی در هیئت های ورزشی را یک فرصت دانست و افزود: به نظر می رسد ریاست یک هیئت ورزشی توسط مدیر دستگاه اداری، می تواند زمینه ساز اداره مدبرانه هیئت ورزشی شود.

اسبقیان اظهار داشت: توجه به این نکته ضروری است که مدیران، باید پای کار حاضر باشند وعملکرد مثبتی در هیئت ورزشی ثبت کنند وگرنه تقاضا خواهد شد که استعفای خود را تنظیم و ارائه کنند.

زور مدیرکل تربیت بدنی به مدیران سیاسی می رسد؟

البته درحالی اسبقیان از برخورد با روسای هیئت های کم کار سخن به میان می آورد که برخی از همین روسای هیئت های یاد شده از مدیران ارشد در سطح استان هستند. حال سئوال اینجاست که در صورت هرگونه کم کاری، چگونه مدیرکل تربیت بدنی می تواند مدیران سطح عالی استان را از هیئت های ورزشی برکنار کند؟!

نگاهی گذرا به سوابق مدیرانی که با وجود سال ها تکیه زدن به مسند هیئت های ورزشی، نه تنها توفیقی به دست نیاورده بلکه ورزش های مذکور روزبه روز با افول روبرو شده نشانگر آن است که مدیران کل تربیت بدنی اگر هم اختیار داشته باشند، از نظر محذورات اداری یا اخلاقی قادر به پاسخگو کردن یا برکناری زیردستان قدرتمندتر از خود ندارند!

توفیقات مدیران کم رنگ است

یکی از دلایل (یا به عبارت دیگر بهانه های) حامیان حضور مدیران ارشد بر راس هیئت های ورزشی، ایجاد امکانات در آن رشته با استفاده از جایگاه دولتی این افراد بیان می شود.

با نگاهی به عملکرد این مدیران تنها وضعیت هیئت دوچرخه سواری آذربایجان شرقی درخشان و قابل قبول است و دیگر هیئت های مشابه عملکرد قابل دفاعی نداشته اند.

عظیم ممقانی، مدیرعامل پتروشیمی تبریز است و سکان هیئت دوچرخه سواری استان را نیز به دست دارد. وی توانسته با امکانات مجموعه خود باشگاه پتروشیمی را حمایت کرده و علاوه بر تربیت قهرمانان بسیار در این رشته، باشگاه مذکور را را به سکوی نخست آسیا نیز برساند.

اصل بر دموکراسی است/هرکس می تواند رئیس هیئت باشد

با همه این اوصاف، استاندار و رئیس شورای ورزش آذربایجان شرقی نظر دیگری دارد و معتقد است که اگر بنا را بر دموکراسی بگذاریم، ‌فرد دوشغله ای که برای اداره یک هیئت ورزشی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود، باید با قوت تمام مورد حمایت، قرار گیرد.

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی دست اندرکاران یک رشته ورزشی به این دیدگاه می رسند که کاندیدای ریاست هیئت مربوطه درعین دو شغله بودن، برای حضور در راس مدیریت آن هیئت ضروری است، باید به این نظر احترام گذاشت.

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چنانکه ذکرشد متاسفانه ریاست اغلب هیئت های ورزشی آذربایجان شرقی به عنوان بازوان اصلی امور اجرایی ورزش استان برعهده افراد دوشغله والبته غیر متخصص نهاده شده است. موضوعی که ضمن ایجاد موجی از نگرانیها دربین ورزش ‌دوستان، ابهاماتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.

علاقمندان حوزه ورزش آذربایجان شرقی انتظار دارند مسئولان ذیصلاح، ‌موضوع دوشغله بودن روسای هیئت های ورزشی این استان که نتیجه ای جز وارد کردن آسیب های جدی بر پیکیره ورزش منطقه ندارد را با نگاهی کارشناسی و دلسوزانه پیگیری کرده و پاسخ های قانع کننده ای در برابر افکار عمومی داشته باشند.

یادآور می شود درحالی ریاست مسئولان دولتی بر هیئت های ورزشی آذربایجان شرقی ادامه دارد که اغلب رشته هایی که این استان در سطح ملی و بین المللی حرفی برای گفتن داشت،‌ جایگاه خود را از دست داده و رو به افول گذاشته اند.