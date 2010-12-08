پایگاه امداد هوایی جنگل در شمال کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله شیشه گر شامگاه دوشنبه در سفر به گلستان افزود: برای حفاظت از جنگلهای استان یک پایگاه امداد و نجات مجهز به بالگرد در استان تاسیس می شود.
وی اظهار داشت: ساخت این پایگاه در گلستان نسبت به دیگر استانها که از سابقه و قدمت بیشتری برخورداند، بیشتر احساس می شود.
شیشه گر افزود: به دلیل پوشش جنگلی استان، وضعیت حساس منطقه، مسائل آتش سوزی، ساخت پایگاه امداد هوایی جنگلی در استان امری ضروری است.
قائم مقام سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: پیش بینی لازم برای اجرای این طرح صورت گرفت و امیدواریم در اجرای این طرح موفق باشیم.
وی خاطرنشان کرد: مانع خاصی برای اجرای این طرح در گلستان وجود ندارد و امیدواریم هر چه زودتر این طرح عملیاتی شود.
وی یادآورشد: در سفر سوم دولت به استان نیز مبالغ خاصی برای اجرای این طرح درنظر گرفته و امیدواریم مسئولان استان در این زمینه پیگیری داشته باشند.
وی برای بازدید از مناطق جنگلی دچار حریق گلستان به این منطقه سفر کرده است.
جواد قناعت استاندار گلستان نیز چند روز پیش اعلام کرده بود، ایجاد پایگاه امدادی منطقهای و اطفاء حریق شمال و استانهای شمالی باعث خواهد شد تا در آینده بتوانیم برای پیشبینی و کنترل آتشسوزی در جنگلهای شمال اقدامات مناسبی انجام دهیم.
به گزارش خبرنگار مهر، در دوسری آتش سوزیهای جنگل گلستان، عرصه های جنگلی مناطق علی آبادکتول، رامیان و گرگان، مناطق جنگلی افراتخته، قلعه ماران و خاک پیرزن و .. دچار آتش سوزی شد.
شرایط جوی منطقه موجب شده که در روزهای اخیر به رغم مهار آتش در برخی مناطق دوباره شاهد شعله ور شدن آتش در آن منطقه باشیم.
مرحله اول آتش سوزی از روز چهارشنبه 26 آبان ماه گذشته در عرصه های عمومی منابع طبیعی مینودشت و پارک ملی گلستان آغاز شد که با تلاش دستگاههای ذیربط، اطفای حریق در دستور کار قرارگرفت.
مهمترین علل آتش سوزی، خشکسالی در دو سال گذشته و عدم بارندگی در 35 روزگذشته تفاوت خیلی زیاد درصد رطوبت که در برخی مناطق در روز 10 درصد در شب 89 درصد بوده است.
استان گلستان در شمال ایران بیش از430 هزار هکتار جنگل و بالغ بر یک میلیون هکتار مرتع دارد و جنگلهای گلستان با 80 گونه درختی و 50 گونه درختچهای از گلوگاه در غرب تا گلیداغ در شرق استان گسترده شده است.
شرایط جوی منطقه موجب شده که در روزهای اخیر به رغم مهار آتش در برخی مناطق دوباره شاهد شعله ور شدن آتش در آن منطقه باشیم.
مرحله اول آتش سوزی از روز چهارشنبه 26 آبان ماه گذشته در عرصه های عمومی منابع طبیعی مینودشت و پارک ملی گلستان آغاز شد که با تلاش دستگاههای ذیربط، اطفای حریق در دستور کار قرارگرفت.
مهمترین علل آتش سوزی، خشکسالی در دو سال گذشته و عدم بارندگی در 35 روزگذشته تفاوت خیلی زیاد درصد رطوبت که در برخی مناطق در روز 10 درصد در شب 89 درصد بوده است.
استان گلستان در شمال ایران بیش از430 هزار هکتار جنگل و بالغ بر یک میلیون هکتار مرتع دارد و جنگلهای گلستان با 80 گونه درختی و 50 گونه درختچهای از گلوگاه در غرب تا گلیداغ در شرق استان گسترده شده است.
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