پایگاه امداد هوایی جنگل در شمال کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت الله شیشه گر شامگاه دوشنبه در سفر به گلستان افزود: برای حفاظت از جنگلهای استان یک پایگاه امداد و نجات مجهز به بالگرد در استان تاسیس می شود.

وی اظهار داشت: ساخت این پایگاه در گلستان نسبت به دیگر استانها که از سابقه و قدمت بیشتری برخورداند، بیشتر احساس می شود.

شیشه گر افزود: به دلیل پوشش جنگلی استان، وضعیت حساس منطقه، مسائل آتش سوزی، ساخت پایگاه امداد هوایی جنگلی در استان امری ضروری است.

قائم مقام سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشت: پیش بینی لازم برای اجرای این طرح صورت گرفت و امیدواریم در اجرای این طرح موفق باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مانع خاصی برای اجرای این طرح در گلستان وجود ندارد و امیدواریم هر چه زودتر این طرح عملیاتی شود.

وی یادآورشد: در سفر سوم دولت به استان نیز مبالغ خاصی برای اجرای این طرح درنظر گرفته و امیدواریم مسئولان استان در این زمینه پیگیری داشته باشند.

وی برای بازدید از مناطق جنگلی دچار حریق گلستان به این منطقه سفر کرده است.

جواد قناعت استاندار گلستان نیز چند روز پیش اعلام کرده بود، ایجاد پایگاه امدادی منطقه‌ای و اطفاء حریق شمال و استان‌های شمالی باعث خواهد شد تا در آینده بتوانیم برای پیش‌بینی و کنترل آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال اقدامات مناسبی انجام دهیم.