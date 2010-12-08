حذف یک کتاب از فهرست نهایی جایزه "بلو پیتر"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این کتاب که پیش از این در لیست فینالیستهای جایزه "بلو پیتر" در بخش کودکان قرار گرفته بود به دلیل آنچه شرح صحنه‌های خشن عنوان شده مناسب سن کودکان 6 تا 12 سال تشخیص داده نشد و از فهرست نهایی ‌آن بیرون رفت.

در بیانیه این جایزه با ابراز تاسف از اشتباه داوری اولیه آمده است: ما تصور نمی‌کنیم که این کتاب برای کودکان 6 ساله مناسب باشد.

"سطل زباله" داستان یک کودک خیابانی است که از راه کار در توده زباله‌ها، امورات خود را می‌گذراند و مرتب در حال فرار از دست پلیس است.

دیوید فیکلنیگ ناشر کتاب "سطل زباله" با ابراز ناخرسندی از تصمیم هئیت داوران جایزه "بلو پیتر" گفت: من از تصمیم عقب‌نشینی داوران این جایزه شگفت‌زده شده‌ام چرا که احساس می‌کنم این کتاب هیجان‌انگیز و الهام بخش و همچنین در چارچوب اخلاق است.

وی افزود: من معتقدم نباید بیش از حد بچه‌ها را در خواندن، محافظه‌کار بار بیاوریم. کودکان فقیر به شکل بسیار ناخوشایندی زندگی می‌کنند و چشم‌پوشی از آنان خلاف حقیقت است. فکر نمی‌کنم کسی حق داشته باشد به بچه‌ها دروغ بگوید شما نمی‌توانید یک زندگی سراسر زیبا و امن در جهان برایشان به تصویر بکشید.

جایزه کتاب "بلوپیتر" با هدف خلق ادبیات با کیفیت بالا برای کودکان و تشویق آنها به خواندن و ایجاد انگیزه مطالعه در این گروه سنی با حمایت موسسه غیرانتفاعی " بوک‌تراست" هر سال برگزار می‌شود.

این موسسه که یک موسسه مستقل ملی انگلیسی است تلاش دارد با تشویق همه مردم در سنین مختلف و با فرهنگهای گوناگون با برگزاری برنامه‌ها و مسابقات متنوع، لذت مطالعه را به آنها بچشاند.

جایزه کتاب "بلوپیتر" در ماه مارس سال 2011 همزمان با روز جهانی کتاب به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

