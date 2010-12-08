جواد سهامیان مقدم در گفتگو با مهر در مورد تاثیر اجرای هدفمندی یارانه ها بر گسترش صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور گفت: با هدفمندی یارانه ها ضریب نفوذ بیمه در کشور بالا خواهد رفت.

مدیرعامل بیمه ایران در مورد دلایل این نکته اظهارداشت: در حال حاضر به دلیل پرداخت یکسری از سوبسیدها و یارانه های مستقیم توسط دولت، ارزش واقعی دارایی ها مشخص نیست، اما پس از هدفمندی یارانه ها ارزش واقعی دارایی های مردم مشخص می شود.

وی با اشاره به اینکه در بحث بیمه ای مردم به چند دسته طبقه بندی می شوند، افزود: یکسری از افراد، هیچگونه پوشش بیمه ای ندارد، این در حالی است که مالکیتهای در اختیار این افراد دارای ارقام بسیار بالایی است، بنابراین دیگراین عده از افراد، دارایی های خود را به دست حوادث نمی سپارند وآنها را تحثث پوشش بیمه قرار می دهند.

سهامیان مقدم عنوان کرد: افرادی هم که پوشش بیمه ای با سرمایه پائین دارند، طبیعتا افزایش سرمایه می دهند و پوششهای بیمه ای را بر اساس ارزشهای واقعی خریداری می کنند.

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه بیمه به معنای هزینه نیست و هزینه در سبد خانوار نیست، بلکه بیمه یک نوع سرمایه گذاری است، افزود: وقتی افراد سرمایه ای را بدست می آورند، برای نگهداری و حفظ آن باید حتما سرمایه گذاری بیشتری را انجام دهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این سرمایه گذاری، بیمه و پرداخت حق بیمه است، تصریح کرد: ضرورت اقتصاد کشورمان ایجاب می کند که این کار ارزشمند یعنی هدفمندی یارانه ها تحقق یابد و همین امر ضریب نفوذ بیمه را هم در کشور افزایش می دهد.