زنگ "احیای امر به معروف و نهی از منکر" در مدارس ایلام نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در راستای ترویج و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه به ویژه در میان دانش‌آموزان و نهادینه کردن این فریضه در مدارس و خانواده‌ها مراسم نمادین زنگ احیای امر به معروف و نهی از منکر در دبیرستان شاهد پسرانه شهر ایلام صبح چهارشنبه با شکوه معنوی خاصی برگزار شد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: در سایه احیای امر به معروف و نهی از منکر فرایض دیگر هم حیات می یابند .

وی گفت: فلسفه قیام سید الشهداء و نهضت عاشورا احیای امر به معروف و نهی از منکر بود آنجایی که فریاد برآورد من قیام کردم تا امر به معروف ونهی از منکر کنم و به روش و سیره جدم پیامبر خدا و پدرم امیر مومنان عمل کنیم و راه آنان را بروم .

مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام با بیان اینکه نهضت عاشورایی امام حسین (ع) برای جامعه امروز ما پیام دارد، تصریح کرد: راه حسین (ع) و عاشورای حسینی فراخواندن مردم به پاکی، دینداری و احیای ارزشهای اسلامی و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است .