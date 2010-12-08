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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۷

زنگ "احیای امر به معروف و نهی از منکر" در مدارس ایلام نواخته شد

ایلام - خبرگزاری مهر: در راستای ترویج و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه زنگ "احیای امر به معروف و نهی از منکر" در مدارس ایلام نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، در راستای ترویج و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه به ویژه در میان دانش‌آموزان و نهادینه کردن این فریضه در مدارس و خانواده‌ها مراسم نمادین زنگ احیای امر به معروف و نهی از منکر در دبیرستان شاهد پسرانه شهر ایلام صبح چهارشنبه با شکوه معنوی خاصی برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت: در سایه احیای امر به معروف و نهی از منکر فرایض دیگر هم حیات می یابند.

وی گفت: فلسفه قیام سید الشهداء و نهضت عاشورا احیای امر به معروف و نهی از منکر بود آنجایی که فریاد برآورد من قیام کردم تا امر به معروف ونهی از منکر کنم و به روش و سیره جدم پیامبر خدا و پدرم امیر مومنان عمل کنیم و راه آنان را بروم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان ایلام با بیان اینکه نهضت عاشورایی امام حسین (ع) برای جامعه امروز ما پیام دارد، تصریح کرد: راه حسین (ع) و عاشورای حسینی فراخواندن مردم به پاکی، دینداری و احیای ارزشهای اسلامی و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر است.

وی اضافه کرد: در جامعه اسلامی تکلیف عامه مردم بویژه دانش آموزان، معلمان و خانواده ها احیای امر به معروف و نهی از منکر است تا در پرتو این رسالت بزرگ جامعه و اجتماعی سالم و بدور از هرگونه آلایشی داشته باشیم.

کد مطلب 1206454

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