به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش "نظریه سیاسی"، ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، که موضوعاتی چون نظریه سیاسی، فلسفه سیاسی و تاریخ اندیشه سیاسی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت، پاچن مارکل، استاد دانشگاه شیکاگو به عنوان سخنران اصلی با موضوع "پس از قدرت" سخنرانی خواهد کرد.

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های علوم سیاسی می‌توانند جهت شرکت در همایش "نظریه سیاسی" که هشتم و نهم آوریل 2011 (19 و 20 فروردین 1390) از سوی دانشگاه پرینستون برگزار می‌شود، مقالات خود را حداکثر در 7500 کلمه تا تاریخ دهم ژانویه 2011 (بیستم دی‌ماه 1389) به آدرس الکترونیک polthry@princeton.edu ارسال نمایند.