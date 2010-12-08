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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۵

مخبر دزفولی عنوان کرد:

مشارکت 2 هزار نخبه و دانشگاهی در تدوین نقشه جامع ‌علمی

مشارکت 2 هزار نخبه و دانشگاهی در تدوین نقشه جامع ‌علمی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در بحث نقشه جامع علمی کشور در جلسات نهایی تصویب هستیم که برای تدوین آن کارهای کارشناسی زیادی انجام شد و 40 تا 50 هزار ساعت کار کارشناسی با مشارکت 2 هزار نفر از دانشگاهیان و نخبگان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبردزفولی افزود: همچنین در بخش مهندسی فرهنگی که پس از پایان بررسی و تصویب نهایی نقشه جامع علمی کشور در دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار می گیرد، کارشناسی خوبی شده است.

وی گفت: در کشور کارهای زیادی از فرهنگ عمومی گرفته تا مسائل تخصصی انجام شده که مصوباتی داشته است اما تک مصوبه هایی که داشتیم کافی نیست و ما بر این اساس به دنبال یک برنامه مدون با رویکرد تحقق پیشرفت و عدالت به نام مهندسی فرهنگی بودیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تحول در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در سالهای اخیر نداشتن فلسفه تعلیم وتربیت بود که از این مسئله رنج می بردیم اما طرح تحول و نوسازی نظام آموزشی این روزها نهایی شده و آماده طرح در شورا است.

وی به انجام مطالعات در خصوص پیوست فرهنگی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از کارهای مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی مطالعه بر روی پیوست فرهنگی به عنوان الگویی فرهنگی است که به تمام مسائل پیوند داده می شود و هم اکنون موضوع پیوست فرهنگی در مقولاتی مانند مسکن و ارتباطات به عنوان نمونه آماده شده است.

مخبردزفولی اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از زمینه ها، ‌نهادسازی های کلان در کشور مانند فرهنگستان، جهاد دانشگاهی، مجموعه های علمی و بخش مرتبط با فرهنگ عمومی مجموعه های منبعث از شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و این بخش های فرهنگی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارند.

وی ضمن گرامیداشت 19 آذر سالروز تاسیس نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به رهنمود امام (ره) گفت: کلان مسائل مربوط به بخش های علمی و فرهنگی در این شورا تدبیر شده و اساسنامه های این مراکز در شورایعالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است و هر کدام از آنها که منشاء خدماتی شدند به نوعی به نهاد استراتژیک یعنی این شورا بر می گردد.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بخش جدی مسائل که در حقیقت محوریت دارد و مورد تاکید امام راحل بود وهم مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است مسئله دانشگاهها و بحث علم، دانش و پژوهش است تقریبا قریب به اتفاق و به جز موارد محدودی، سیاستگذاریهای مراکز علمی و آموزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرا می شود.

جلسه شب گذشته شورایعالی انقلاب فرهنگی به دلیل سفر رئیس جمهور به استان مرکزی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

کد مطلب 1206460

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