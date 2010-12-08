مشارکت 2 هزار نخبه و دانشگاهی در تدوین نقشه جامع ‌علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبردزفولی افزود: همچنین در بخش مهندسی فرهنگی که پس از پایان بررسی و تصویب نهایی نقشه جامع علمی کشور در دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار می گیرد، کارشناسی خوبی شده است.

وی گفت: در کشور کارهای زیادی از فرهنگ عمومی گرفته تا مسائل تخصصی انجام شده که مصوباتی داشته است اما تک مصوبه هایی که داشتیم کافی نیست و ما بر این اساس به دنبال یک برنامه مدون با رویکرد تحقق پیشرفت و عدالت به نام مهندسی فرهنگی بودیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع تحول در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم در سالهای اخیر نداشتن فلسفه تعلیم وتربیت بود که از این مسئله رنج می بردیم اما طرح تحول و نوسازی نظام آموزشی این روزها نهایی شده و آماده طرح در شورا است.

وی به انجام مطالعات در خصوص پیوست فرهنگی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از کارهای مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی مطالعه بر روی پیوست فرهنگی به عنوان الگویی فرهنگی است که به تمام مسائل پیوند داده می شود و هم اکنون موضوع پیوست فرهنگی در مقولاتی مانند مسکن و ارتباطات به عنوان نمونه آماده شده است.

مخبردزفولی اظهار داشت: هم اکنون در بسیاری از زمینه ها، ‌نهادسازی های کلان در کشور مانند فرهنگستان، جهاد دانشگاهی، مجموعه های علمی و بخش مرتبط با فرهنگ عمومی مجموعه های منبعث از شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند و این بخش های فرهنگی مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارند.

وی ضمن گرامیداشت 19 آذر سالروز تاسیس نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به رهنمود امام (ره) گفت: کلان مسائل مربوط به بخش های علمی و فرهنگی در این شورا تدبیر شده و اساسنامه های این مراکز در شورایعالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته است و هر کدام از آنها که منشاء خدماتی شدند به نوعی به نهاد استراتژیک یعنی این شورا بر می گردد.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بخش جدی مسائل که در حقیقت محوریت دارد و مورد تاکید امام راحل بود وهم مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است مسئله دانشگاهها و بحث علم، دانش و پژوهش است تقریبا قریب به اتفاق و به جز موارد محدودی، سیاستگذاریهای مراکز علمی و آموزشی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرا می شود.

جلسه شب گذشته شورایعالی انقلاب فرهنگی به دلیل سفر رئیس جمهور به استان مرکزی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه برگزار شد.